Philips Evnia 25M2N5200P – Gaming-Monitor im Review

Wenn es um High-End-Gaming geht, sind flüssige Bilder und schnelle Reaktionszeiten das A und O. Der Philips Evnia 25M2N5200P bietet eine beeindruckende 280-Hz-Bildwiederholrate – das ist doppelt so schnell wie die gängigen 144 Hz und verspricht somit eine unschlagbare Reaktionszeit und hohe Bildqualität. Besonders in actiongeladenen Spielen wie Call of Duty: Black Ops 6, in denen es auf jede Millisekunde ankommt, verschafft dir diese Geschwindigkeit einen echten Vorteil.

Für wen eignet sich dieser Monitor? PC-Gamer, die Wert auf hohe Frameraten legen und deren Systeme auf maximale Leistung ausgelegt sind, profitieren hier am meisten. Mit seiner 1080p-Auflösung und 280 Hz passt dieser Monitor perfekt zu einer mittelklassigen Grafikkarte (NVIDIA GeForce RTX 4060 oder AMD Radeon RX 7600) – du brauchst also keinen teuren High-End-PC, um diese Bildraten zu erreichen.

Größe des Displays 24,5 Zoll/62,2 cm Seitenverhältnis 16:9 LCD-Displaytyp IPS-Technologie Helligkeit 400 cd/m² Reaktionszeit 1 ms (Grau zu Grau) Maximale Auflösung HDMI: 1.920 x 1.080 bei 240 Hz; DP: 1.920 x 1.080 bei 280 Hz (Übertaktung) Abtastfrequenz HDMI: 48 bis 240 Hz (V); DP: 48 bis 280 Hz (V) AMD FreeSync Technologie Premium HDR Unterstützung für HDR 10 Geringe Eingangsverzögerung Ja

Wie sieht es mit der Kompatibilität für Konsolen aus?

Hier zeigt sich jedoch ein kleiner Haken: Ist der Philips Evnia 25M2N5200P auch für Konsolenspieler geeignet? Eher nicht. Zwar unterstützt er 1080p, was mit den gängigen Auflösungen der PS5 und Xbox Series X gut harmoniert. Doch die Konsolen bringen nur bis zu 120 Hz auf den Bildschirm – weit entfernt von den 280 Hz, die dieser Monitor bietet. Die zusätzlichen Bildraten bleiben also ungenutzt und machen den Monitor aus Konsolensicht zu einer weniger lohnenden Investition.

Design und Anschlüsse – was bekommst du für dein Geld?

Optisch bleibt Philips seiner Linie treu und Philips präsentiert den Evnia 25M2N5200P in einem modernen, leicht futuristischen Look. Ein Highlight ist der ergonomische Standfuß, der nicht nur höhenverstellbar ist, sondern auch die Möglichkeit bietet, den Monitor vertikal zu drehen. Das ist zwar für das Gaming selbst weniger relevant, aber eine tolle Ergänzung, wenn du den Monitor auch anderweitig nutzen möchtest, zum Beispiel zum Lesen von Dokumenten oder für ein Browser-Fenster.

Anschlussmöglichkeiten gibt es ebenfalls in ausreichender Menge: Du hast einen DisplayPort 1.4 sowie zwei HDMI 2.0-Anschlüsse zur Verfügung. Dazu kommt ein USB-A-Hub, der jedoch leider keine USB-C-Verbindung für einfache Laptop-Setups bietet. Für die Nutzung als Gaming-Monitor ist ein USB-C weniger relevant, aber es wäre praktisch für alle, die den Monitor auch im Arbeitsumfeld einsetzen.

Performance: Geschwindigkeit und Bildqualität im Detail

Die technische Ausstattung lässt auch bei der Bildqualität kaum Wünsche offen. Der Evnia 25M2N5200P bietet ein IPS-Panel mit einer Reaktionszeit von 1 ms, das vor allem durch lebendige Farben und schnelle Bildwechsel überzeugt. Durch den AMD FreeSync-Support gehören Bildschirm-Tearing und Ruckler der Vergangenheit an – so erlebst du jedes Spiel vollkommen flüssig.

Ein Nachteil zeigt sich jedoch in den zahlreichen Bildmodi: Einige der Presets wirken wenig durchdacht und können das Bild eher verschlechtern. Insbesondere die „Darkboost“-Funktion, die eigentlich dunkle Bereiche aufhellen soll, führt zu einer verzerrten Farbdarstellung. Die besten Ergebnisse erzielst du im Standard-SDR-Modus oder im HDR-Modus für Spiele, die dies unterstützen.

Was bietet der HDR-Modus?

Auch wenn der Evnia 25M2N5200P keine volle HDR-Unterstützung mit Local Dimming bietet, punktet er dennoch mit VESA DisplayHDR 400. Damit erhältst du in HDR-fähigen Spielen eine leicht verbesserte Farbwiedergabe und sattere Kontraste. Ist HDR ein echter Vorteil? In vielen Fällen ja, denn gerade in Games mit viel Kontrast wirken die Farben dadurch lebendiger und intensiver. Allerdings kommt der Monitor an die Leistung eines echten HDR-Geräts nicht heran. Dazu fehlt es an lokalem Dimmen und höheren HDR-Standards.

Für welche Art von Spielen eignet sich dieser Monitor?

Bei einer 1080p-Auflösung und einer so hohen Bildwiederholrate liegt die Stärke des Philips Evnia 25M2N5200P ganz klar in schnellen Spielen. Shooter profitieren enorm von der schnellen Reaktionszeit und dem flüssigen Bildaufbau. Aber auch bei grafikintensiven Titeln zeigt der Monitor seine Stärken.

Allerdings fällt auf, dass 1080p auf einer 25-Zoll-Diagonale etwas an Schärfe verliert, wenn du Wert auf ultra-hochauflösende Details legst. Für eine knackscharfe Grafikdarstellung ist eine höhere Auflösung wie 1440p sinnvoller – dies geht jedoch zulasten der Bildwiederholrate.

Fazit: Für wen lohnt sich der Philips Evnia 25M2N5200P?

Wenn du einen reaktionsschnellen, hochfrequenten 1080p-Monitor suchst, ist der Philips Evnia 25M2N5200P eine hervorragende Wahl. Er eignet sich besonders für dich, wenn du ein ambitionierter PC-Gamer bist, der Geschwindigkeit und Präzision sucht und keinen Wert auf die allerhöchste Auflösung legt. Die Farben und die Bildwiederholrate werden dich besonders bei actiongeladenen Games begeistern.

Für Konsolenspieler hingegen ist dieser Monitor weniger sinnvoll. Die aktuellen Konsolen unterstützen nur bis zu 120 Hz (auch die kürzlich veröffentlichte PS5 Pro), sodass die 280 Hz des Monitors keinen Vorteil bieten.

Den Philips Evnia 25M2N5200P Gaming-Monitor bekommst du ab 226,90 Euro (Amazon, AT-Preis).

Review Wertung

8 SCORE Der Philips Evnia 25M2N5200P ist ein erschwinglicher High-End-Monitor für PC-Gamer, die sich ein schnelles und reaktionsstarkes Display für Shooter und eSport-Games wünschen. Preis-Leistung? Top!