Neue Informationen zu zwei Otome Games von Aksys enthüllt

Aksys Games kündigt mit Otome Daoshi -Fighting for Love- und Mistonia’s Hope zwei emotionale Visual Novels für 2025 und 2026 an – voller Spannung, Romantik und Tragik.

Im Rahmen einer aktuellen Präsentation hat Aksys Games gleich mehrere neue Otome-Titel für die Nintendo Switch vorgestellt. Allen voran: Otome Daoshi -Fighting for Love-, das im Frühjahr 2026 erscheinen soll. Das Spiel entführt die Spieler:innen ins Kampfkunst-Königreich Kayu, wo die junge Dao-Priesterin Shunlin mitten in ein gefährliches Turnier gerät. Was als sportlicher Wettkampf beginnt, wird jäh unterbrochen, als ein mysteriöser Angreifer die Arena stürmt und die Zuschauer attackiert.

Als angehende Priesterin und mutige Kämpferin stellt sich Shunlin nicht nur den äußeren Bedrohungen, sondern auch inneren Konflikten: Wem kann sie trauen? Was bedeutet es, jemanden zu lieben, wenn das Schicksal des Landes auf dem Spiel steht? Spieler:innen erleben eine emotionale Geschichte voller Konflikte, Loyalitätsfragen und Romantik, während Shunlin für ihr Land und den Mann kämpft, den sie liebt.

Aksys Games verspricht eine dramatische Visual Novel mit mehreren Liebesrouten, politischer Intrige und einem Fokus auf die Verbindung zwischen Herz und Schwert. Wie wird sich Shunlin entscheiden – und welches Schicksal erwartet sie und ihre Verbündeten?

Mistonia’s Hope: Eine Rachetragödie voller Geheimnisse

Bereits am 13. November 2025 erscheint ein weiterer Titel: Mistonia’s Hope -The Lost Delight-. In einem von Feen regierten Königreich beginnt die Geschichte der jungen Aprose, die vor acht Jahren alles verlor. Unter falscher Identität beginnt sie als Dienstmagd in einem noblen Anwesen, fest entschlossen, die Wahrheit hinter dem Verrat an ihrer Familie aufzudecken. Die Spieler:innen begleiten Aprose auf ihrem gefährlichen Weg zwischen Wahrheitssuche, unerwarteter Zuneigung und einer Vergangenheit, die sie nicht loslässt.

Die Titel zeichnen sich durch liebevoll gestaltete Charaktere, komplexe Erzählungen und wunderschöne Illustrationen aus. Besonders Sammler können sich freuen: Für beide Spiele wird es exklusive Editionen mit Original Soundtrack im Aksys Online Store geben.

Otome-Zukunft mit Spannung und Vielfalt

Neben den beiden Titeln erinnerte Aksys auch an das bereits angekündigte Spiel Illusion of Itehari, das am 18. September 2025 erscheint und ebenfalls eine exklusive Musik-Edition erhält. Damit untermauert der Publisher seinen Status als einer der wichtigsten Anbieter von Otome-Games im Westen. Mit einem stetig wachsenden Portfolio, das Fans ernster, romantischer und dramatischer Geschichten begeistert.