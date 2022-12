Neuauflage des Steam Controller? – Valve überlegt noch

PC-Spielen und Controller passen genauso so zusammen wie Konsole und Controller. Gewisse Genres könnte ich mir nie vorstellen, aber Sport- und Rennspiele am PC mit Controller sind einfach besser, als mit einer Tastatur (und Maus). Ein bekannter PC-Controller ist jener von Steam, dass 2013 als Teil der “Steam Machines”-Welle eingeführt wurde. Mit dem Erfolg des Steam Deck wird auch für einen Steam Controller 2 laut bei Valve nachgedacht.

Der Steam Controller ist für viele PC-Spieler noch immer “besser” als jener der Xbox Series X oder PlayStation 5. Mit zwei Trackpads mit haptischem Feedback, die das Gefühl einer Mauskugel emulieren, tun sich PC-Enthusiasten einfach leichter. Laut Berichten wurde das Eingabegerät über 1,6 Millionen mal verkauft, bevor es 2019 eingestellt wurde.

Steam Deck-Designer Lawrence Yang und Pierre-Loup Griffais sprachen in einem TheVerge-Interview offen über eine mögliche Fortsetzung des Controllers.

“Ja, wir wollen es machen”, so Yang. “Es ist nur eine Frage des ‘Wie’ und ‘Wann’. Ich denke, es ist wahrscheinlich, dass wir das untersuchen werden, weil es etwas ist, was wir auch wollen. Im Moment konzentrieren wir uns auf das [Steam] Deck, also ist es ein bisschen dasselbe wie die Mikrokonsolenfrage: Es ist definitiv etwas, bei dem wir uns freuen würden, mit einem Drittanbieter zusammenzuarbeiten oder uns selbst zu erforschen.”