Need For Speed ​​Heat, der jüngste Neuzugang im langjährigen Rennsportsegment, hat einen lizenzierten Soundtrack, der von urbaner und elektronischer Musik inspiriert ist.

Nachdem Need For Speed ​​Heat dank eines durchgesickerten Einzelhandelsangebots einen Fehlstart in der Startaufstellung verzeichnet hatte, wurde ein paar Tage später ein Trailer mit der Aufschrift „Überraschung“ veröffentlicht, in dem die neue Kulisse von Palm City gezeigt wurde.

Das Spiel kombiniert die besten Elemente früherer Titel und entfernt gleichzeitig die unpopuläre Autoanpassungsmechanik „Speed ​​Cards“ aus Need For Speed: Payback.

Es gibt auch einen ausgeprägten Tag- und Nachtzyklus, in dem die Spieler tagsüber an sanktionierten Straßenrennen teilnehmen, bevor sie sich nach Einbruch der Dunkelheit mit korrupten Polizisten in illegalen High-Stakes-Rennen auseinandersetzen.

Heißer Soundtrack

Ein großer Teil der Nostalgie älterer Need For Speed-Spiele waren die einprägsamen Soundtracks. Heat hofft, den Trend fortzusetzen.

„Wir veröffentlichen derzeit keine Titelnamen, aber im Allgemeinen gibt es einige unterschiedliche Einflüsse“, sagte Riley Cooper, Creative Director bei Need For Speed ​​Heat, gegenüber VG247 auf der Gamescom 2019. „Wir werden einen modernen Soundtrack mit ein wenig lokalem Flair mit einigen unserer Tracks wählen. Elektronisch ist ein großer Einfluss, urban ist ein großer Einfluss. „Aber tagsüber entspannter, es sei denn, Sie fahren Rennen, und nachts gefährlicher.“

Wie die letzten drei Need For Speed-Spiele wird Heat vom schwedischen Entwicklungsstudio Ghost Games entwickelt und soll am 8. November 2019 veröffentlicht werden. Zur Überraschung für einen EA-Titel: Ohne Lootboxen. Auch eine permanente Internet-Verbindung ist nicht notwendig.