NBA 2K25: Release am 6. September

NBA 2K25 wurde offiziell angekündigt und Entwickler 2K bestätigte, dass das Spiel am 6. September seinen Release feiern wird. Der Publisher enthüllte außerdem die Editionen des nächsten NBA-2K-Titels, die Cover-Athleten und erste Informationen zum Gameplay. Letztes Jahr war die verstorbene NBA-Legende Kobe Bryant der Cover-Athlet von NBA 2K24, der die Cover der Kobe-Bryant- und Black-Mamba-Editionen des Spiels zierte. Inzwischen ist Sabrina Ionescu die Cover-Sportlerin der WNBA-Edition der Basketball-Simulation. 2K hat sich dieses Mal für noch mehr Abwechslung entschieden.

Der amtierende NBA-Champion Jayson Tatum von den Boston Celtics wird das Cover der Standard-Edition von NBA 2K25 zieren. Das Cover der All-Star-Edition teilt er sich mit A’ja Wilson von den Las Vegas Aces. Die zweifache WNBA-Championesse und zweifache WNBA-MVP wird auch auf dem Cover der WNBA-Edition des Spiels zu sehen sein. NBA-Legende Vince Carter schließlich wird das Cover der NBA 2K25 Hall of Fame Edition zieren. Das doppelte globale NBA- und WNBA-Cover der All-Star Edition des Spiels ist ein Novum in der NBA 2K-Reihe.

NBA 2K25 wird im September seinen Release feiern

Laut 2K haben sich Jayson Tatum und A’ja Wilson für ein gemeinsames Cover entschieden, um die weltweit wachsende Popularität des Basketballs zu feiern. NBA 2K25 wird je nach Plattform und Edition zwischen 59,99 Euro und 149,99 Euro kosten. Die All-Star-Edition enthält 100.000 Virtual Currency Coins (VC) und eine Vielzahl von MyTEAM-Inhalten, darunter Spieler-, Schuh- und Amethyst-Coach-Karten. Takeover-, Skill- und Gatorade-Boosts sind ebenso Teil des teuren Pakets wie das Jayson-Tatum-Trikot und der Electric-Skateboard-Skin sowie weitere Kosmetika. Die All-Star-Edition enthält außerdem ein 12-monatiges Abonnement für den NBA League Pass.

Das kommende Spiel wird den NBA-2K-MyNBA-Modus um eine sechste Ära erweitern. Diese spezielle Neuerung wird jedoch nicht auf der Nintendo Switch, PS4 und Xbox One verfügbar sein. Gleiches gilt für die Multiplayer-Crossplay-Funktion von NBA 2K25, die als Konsolenexklusivität für die aktuelle Generation bestätigt wurde. 2K verspricht zudem beispiellos realistische Animationen durch eine neue und verbesserte Version der proprietären ProPLAY-Technologie. Diese wird von der PS5, der Xbox Series X/S und ausgewählten PC-Konfigurationen unterstützt. Als letzte Neuerung für die aktuelle Generation kündigt der Publisher eine brandneue Nachbarschaftsmetropole an. Wie im Vorgänger werden die Spieler auch in NBA 2K25 die Möglichkeit haben, Quests zu absolvieren und eine Reihe von Belohnungen zu erhalten.

Worum geht es im Spiel?

NBA 2K25 ist die neueste Version der beliebten Basketball-Videospielreihe. In diesem Spiel kannst du deine NBA-Träume verfolgen: Übernimm in “Meine KARRIERE” die Leitung einer Dynastie oder baue als General Manager in “Meine NBA” von Grund auf eine neue auf. Die neueste Version bietet Elite-Wettkämpfe in verschiedenen Modi, darunter “MyTEAM”. Außerdem erwarten dich elektrisierende sportliche Leistungen, Meisterschaftserfolge und Talente auf MVP-Niveau. Die Cover-Athleten sind die NBA-Legende Vince Carter, der zweimalige Champion der Las Vegas Aces A’ja Wilson und der Superstar der Boston Celtics Jayson Tatum.