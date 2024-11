Naughty Dog: Im nächsten Videospiel wird wieder Troy Baker mit dabei sein

Naughty Dog, das Studio welches uns die Uncharted und die The Last of Us Reihe gebracht hat, wird in dessen nächsten Videospieltitel wieder Troy Baker mit an Board haben. Dies wurde nun in einem Artikel des GQ Magazins offenbart. Die nächste Person die er verkörpern wird, wird allerdings Indiana Jones sein, dessen Titel nächsten Monat schon erscheinen wird.

Wer ist Troy Baker?

Troy Baker ist uns besonders in der Rolle als Joel Miller in den beiden The Last of Us Titeln sehr gut in Erinnerung geblieben. Ebenfalls spielte er die Figur Sam Drake, welcher als Nathan Drakes Bruder in Uncharted 4: A Thief’s End vergekommen war. Aufgrund seines Talents bekam er ebenfalls eine Rolle in der The Last of Us Realserie. Allerdings spielte er in dieser James.

Was weiß man über das nächste Videospiel von Naughty Dog?

Vieles ist über das kommende Videospiel noch nicht bekannt. Zumindest weiß man, dass Neil Druckmann wieder die Zügel in der Hand hält. Nun hat ein Artikel im GQ Magazin verraten, dass Troy Baker wieder mit an Board sein wird. Ansonsten weiß man weder um was für ein Videospiel, noch welche Rolle Baker darin einnehmen wird.

Um was für ein Videospiel könnte es sich handeln?

Es gäbe da einige Möglichkeiten. Entweder geht es um den dritten Teil der The Last of Us Reihe. Diesen hat Druckman bereits bestätigt, da er eine passende Idee für die Story eines dritten Teils hatte. Natürlich könnte aber auch die ebenfalls sehr beliebte Uncharted Reihe einen neuen Teil vertragen. Es könnte sich aber auch tatsächlich um ein brandneues Franchise für die PS5 handeln, weswegen die Rolle von Baker eine ebenfalls neue sein würde.

Bis dahin freuen wir uns Troy Baker in der Rolle des Indiana Jones erleben zu dürfen. Dies sind gewaltige Fußstapfen, aber Baker hat schon mehrmals bewiesen, dass er selber eine hohe Schuhgröße hat. Indiana Jones und der große Kreis erscheint am 06.12.2024 für die Xbox Series X/S und PC. Zu einem späteren Zeitpunkt soll der Titel auch für die PS5 erscheinen.

Quelle: gq-magazine.co.uk