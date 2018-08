NACON, eine junge und innovative Marke, die seit 2014 für Gaming-Zubehör am Markt sorgt, bringt diesen November ein neues – auf eSportler konzipiertes – Gaming-Set-Up bestehend aus Maus, Tastatur und Headset heraus.

NACON GM-500ES

Nacon GM-500ES ist eine optische Gaming-Maus mit integrierter Steuerung. Die Maus wird auf beidhändige Bedienung ausgelegt und benötigt dafür keinerlei Software für Anpassungen. Es gibt zahlreiche Bedienfelder, erreichbar durch das abnehmbare Mauscover. Dabei kann man Einstellungen für Lichteffekte, Links- oder Rechtshänder-Nutzung, Auflösung oder Wiederholrate durchführen.

Die komplett auf Wettbewerbe ausgelegte Maus ist mit hochqualitativen roten/blauen OMRON-J-Schaltern und für optimale Gleitfähigkeit auch mit einem ungeflochtenen USB-Kabel ausgerüstet. Ebenfalls an Bord ist ein ultrapräziser optischer Sensor (bis 6.400 DPI). Dank ihres beidhändigen Designs kann die neueste Schöpfung von NACON durch einfaches Austauschen der in drei Größen mitgelieferten Mauscover an die Vorlieben jedes Spielers angepasst werden.

Nacon GM-500ES erscheint im November 2018 zum UVP von 49,99 Euro.

NACON CL-750OM

Auf Basis von Anwenderanalysen hat NACON beschlossen, eine Tastatur in Kompaktform zu entwickeln, komplett angepasst an die Haltungen, die Profi-Gamer üblicherweise beim Spielen einnehmen. Die CL-750OM entledigt sich eines Ziffernblocks, um Platz zu sparen und ihre Mobilität zu optimieren – was es nicht zuletzt deutlich vereinfacht, sie während eines Wettbewerbs zu transportieren.

Präzision, Langlebigkeit und Individualisierung

NACON hat optomechanische Schalter für die Tasten gewählt, die beste Präzision garantieren und mit über 50 Millionen Anschlägen für extreme Langlebigkeit stehen. Die Tastatur ist mit blauen Schaltern ausgerüstet, die einen äußerst präzisen und identifizierbaren Druckpunkt haben – ein Qualitätsmerkmal, das bei Gamern immer beliebter wird. Durch ihr zusätzliches Set aus 6 braunen Schaltern, die nach dem Auslösen noch schneller in ihre Ruheposition zurückkehren, kann jeder Gamer die Tastatur an seine Titel und Vorlieben anpassen.

Anpassbare Ergonomie

Die Leertaste der CL-750OM wurde zweigeteilt und sorgt so für verbesserte Reaktionsfähigkeit, ganz gleich, an welcher Stelle sie gedrückt wird. Für noch mehr Gaming-Komfort hat NACON rastende, versenkbare Füße integriert, die in jeder Spielposition für fehlerfreie Stabilität sorgen. Instabilität im falschen Augenblick gehört somit der Vergangenheit an und im Eifer des Gefechts sind keine Pannen mehr möglich. Die Handgelenkstütze besteht aus zwei voneinander unabhängigen Teilen und ist natürlich abnehmbar, um – je nach Spielstil – nicht im Weg zu sein. Die CL-750OM-Tastatur ist der Gipfel praktischer Innovation und steigert die Gaming-Performance entsprechend der Erwartungen der Spieler.

NACON CL-750OM erscheint im November 2018 zum UVP von 89,99 Euro.

NACON GH-110ST

Des Weiteren gibt NACON bekannt, dass zusätzlich auch das neue GH-110ST-Headset erhältlich ist. Das gleichermaßen komfortable wie funktionelle neue NACON GH-110 hat den perfekten Gamer-Look und ist für Matches am PC ein verlässlicher Verbündeter. Mit seinen zwei großflächigen Lautsprechern, integrierter Steuerung und justierbarem Mikrofon garantiert es Klangqualität und klare Kommunikation mit allen Teamkameraden!

NACON GH-110ST ist bereits zum UVP von 29,99 Euro erhältlich.