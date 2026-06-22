MSI verlangt für seinen neuen Handheld fast schon Laptop-Preise

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Gaming-Handhelds erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Mit Steam Deck, ROG Ally und Legion Go ist der Markt in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Nun möchte auch MSI mit einem neuen Spitzenmodell angreifen. Doch während die technischen Daten beeindrucken, sorgt vor allem ein anderer Punkt für Aufsehen.

Denn das neue MSI Claw 8 EX AI+ ist für bis zu 1.649 Euro gelistet. Damit gehört das Gerät zu den teuersten Gaming-Handhelds überhaupt. Viele Gamer zeigen sich entsprechend überrascht.

Ein Handheld zum Preis eines Gaming-PCs

Das neue Modell setzt auf Intels Arc G3 Extreme Chip, 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und eine 1-TB-SSD. Hinzu kommen ein 8-Zoll-Display mit 120 Hz und ein großer 80-Wh-Akku. Technisch dürfte MSI damit eines der stärksten Geräte seiner Klasse anbieten.

Allerdings hat diese Leistung ihren Preis. Für rund 1.649 Euro bekommen Spieler bereits einen leistungsfähigen Gaming-PC oder mehrere aktuelle Konsolen. Genau deshalb fällt die Reaktion vieler Fans entsprechend kritisch aus.

Einige sehen darin sogar einen Wendepunkt für den gesamten Handheld-Markt. Schließlich galten Geräte wie das Steam Deck ursprünglich als vergleichsweise günstiger Einstieg in die Welt des mobilen PC-Gamings.

MSI warnt bereits vor weiteren Preissteigerungen

Besonders interessant ist, dass MSI selbst weitere Preissteigerungen nicht ausschließt. Laut Produktmarketing-Leiter Andy Chu sorgen steigende Kosten für Arbeitsspeicher und Speicherchips derzeit für große Herausforderungen. Vor allem die hohe Nachfrage aus dem KI-Bereich treibt die Preise weiter nach oben.

Damit könnte der Claw 8 EX AI+ nur der Anfang einer Entwicklung sein. Bereits andere Hersteller mussten ihre Preise zuletzt anheben. Manche Experten befürchten deshalb, dass leistungsstarke Handhelds in Zukunft immer stärker zum Luxusprodukt werden könnten.

Leistung allein reicht nicht für alle Spieler

Unbestritten ist, dass das neue MSI-Gerät beeindruckende Hardware bietet. Erste Präsentationen auf der Computex hinterließen einen positiven Eindruck. Auch Intels neuer Arc-G3-Chip könnte den Wettbewerb im Handheld-Bereich weiter beleben.

Trotzdem stellt sich für viele die Frage, ob ein Preis von rund 1.649 Euro überhaupt noch angemessen ist. Schließlich konkurriert das Gerät nicht mehr nur mit anderen Handhelds, sondern auch mit Gaming-Laptops und klassischen Desktop-PCs.

Genau deshalb wird derzeit intensiv darüber diskutiert, wo die Preisgrenze für mobile Gaming-PCs eigentlich liegen sollte.

Der Markt könnte vor einer wichtigen Phase stehen

Der MSI Claw 8 EX AI+ zeigt eindrucksvoll, wie weit sich Gaming-Handhelds technisch entwickelt haben. Gleichzeitig macht das Gerät aber auch deutlich, dass diese Fortschritte ihren Preis haben.

Sollten die Kosten für Speicher und andere Komponenten weiter steigen, könnten ähnliche Preisregionen künftig keine Ausnahme mehr sein. Für viele wäre das allerdings keine besonders erfreuliche Entwicklung.