MSI 2023: Alles was ihr für die Playoffs wissen müsst

Von Teams bis zu Watchparties. Alles was ihr zum 2. größten League of Legends Turnier des Jahres wissen müsst gibt's hier.

Die Play-Ins sind vorbei, die Teams stehen, jetzt gehts los. MSI 2023 geht offiziell in die heiße Phase! Seit Jahren ist das Mid Season Invitational eines der größten internationalen Events der ESports Saison. Jedes Jahr zum Ende der Frühjahrssaison treffen sich die besten Teams aus aller Welt, und kämpfen um den Titel und, selbstverständlich auch das Preisgeld. Hunderttausende ESports Fans schauen sich das Event jährlich an. Das Finale von MSI 2022, zwischen T1 und RNG, hatte mit über 2 Millionen Zuschauern sogar einen Zuschauer Rekord gebrochen.

MSI 2023: Nach diesem Format wird gespielt

MSI wird auch dieses Jahr wieder in zwei Stufen eingeteilt. Die Play-Ins, wo Teams darum kämpfen in die Playoffs einzuziehen und die Playoffs eben. Beide Stufen basieren auf einem Doppel-K.O. System. Wer einmal verliert rutscht in die Verlierergruppe. Wer da nochmal verliert ist raus. In den Play-Ins, die schon vorbei sind, wurden die Matches jeweils im “Best of Three” Format bestritten.

Die mittlerweile nur mehr acht verbleibenden Teams die es in die Playoffs geschafft haben, werden ab jetzt aber in einem “Best of Five” Format gegeneinander antreten. Heißt, in jeder Begegnung werden so viele Runden in der Kluft der Beschwörer ausgetragen, bis ein Team zuerst 3 Siege einfahren kann.

Wo kann ich MSI 2023 sehen?

Zu sehen gibt’s MSI auch dieses Jahr wieder bei der offiziellen Website für League of Legends ESport: lolesports.com. Für alle die einen League of Legends Account besitzen, gibt’s da auch Belohnungen fürs Zuschauen, in Form von Drops. Wem die Seite aber nicht zusagt, der kann sich das Event natürlich auch auf dem Twitch Kanal von Riot Games anschauen. Wer aber Lust hat auf ein etwas anderes Streaming-Erlebnis, kann sich auch Watch-parties ansehen, die von verschiedenen Streamern.

Manche wie beispielsweise der Streamer Yiliang “Doublelift” Peng sind dogar von Riot selbst unterstützt. Wer eine deutsche Alternative sucht, kann auch beim deutschsprachigen Streamer Niklot “Tolkin” Stüber vorbeischauen.

Die Teams in den Playoffs

5 Teams haben sich direkt für die Playoff Phase qualifizieren können:

MAD Lions (LEC)

Cloud 9 (LCS)

JD Gaming (LPL)

T1 (LCK)

Gen.G (LCK)

In die Playoffs geschafft haben es aber noch 3 weitere Teams. Die haben sich allerdings erst durch die Play-In Phase kämpfen müssen

G2 Esports (LEC)

Golden Guardians (LCS)

Bilibili Gaming (LPL)

MSI 2023: Ergebnisse, Termine und Einteilung

Die Play-In Phase des Turniers ist ja schon am 2. Mai gestartet. Seit 9. Mai laufen die Playoffs. Bisher hat es zwei Matches gegeben. Im ersten, am 9. Mai, konnte sich das koreanische Team Gen.G Esports mit 3:1 gegen den europäischen Vertreter MAD Lions durchsetzen. Im Spiel am 10., konnte sich das Team T1 rund um die League of Legends Legende Faker, mit einem raschen und doch recht eindeutigen 3:0 Sieggegen G2 Esports behaupten.

Was gibt’s zu gewinnen?

Anders als bei Worlds, gibt es bei MSI keine eigenen Skins für das Gewinnerteam. Dafür gibt’s ein ordentliches Preisgeld. Mindestens 250.000 US Dollar gibt’s zu gewinnen. 50.ooo davon gehen an das Siegerteam. Mindestens deshalb, weil das endgültige Preisgeld von der Community abhängig ist. Im Vorfeld hat Riot Games nämlich eine Reihe an MSI Skins, die “Inkshadow” Skins veröffentlicht. Ein Viertel von dem was Riot an diesen Skins verdient wandert direkt ins Preisgeld für die Teams. Wer also seine Lieblingsteams unterstützen möchte, sollte sich den ein oder anderen Skin zulegen. Sie sehen aber auch echt cool aus.

Die MSI Playoffs laufen noch bis zum 20. Mai. Am 21. Mai gibt’s dann das große Finale zu sehen. Ob sich die aktuellen Favoriten T1 da behaupten können wird sich bald zeigen.

League of Legends ist auf Windows PC und macOS verfügbar.