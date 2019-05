Das „Strong National Museum of Play“ wird Super Mario Kart und Mortal Kombat in die „World Video Game Hall of Fame 2019“ aufnehmen. Die ikonischen Titel schließen sich einer langen Reihe von Spielen an, die für ihre Auswirkungen auf die Spielebranche und die Spielkultur als Ganzes anerkannt sind. Tetris, Donkey Kong und Super Mario Bros. sind nur einige der bisherigen Kandidaten.

Das in Rochester, New York, ansässige Strong Museum bietet eine Fülle von Exponaten, die sich der Geschichte interaktiver Medien und dem Konzept des Spiels widmen. Die Sammlungen umfassen zahlreiche seltene Hardware für Videospiele, über 37.000 Spiele und unbezahlbare Archivsammlungen. Das Museum gründete die World Video Game Hall of Fame im Jahr 2015, um einflussreiche und beliebte Spiele aus mehreren Generationen und Plattformen zu verewigen. Im Gegensatz zu anderen Hall of Fame kann jeder ein Spiel für die World Video Game Hall nominieren. Eine Jury aus Wissenschaftlern, Journalisten und anderen angesehenen Videospielfiguren bestimmt jedoch die endgültige Auswahl. Die 2018-Klasse umfasste den ursprünglichen Tomb Raider und Final Fantasy VII.

Super Mario Kart (SNES)



Super Mario Kart startete 1992 am Super Nintendo und wird, wie vom Strong National Museum of Play angekündigt, der World Video Game Hall of Fame beitreten. Obwohl es das Kartrennen nicht erfunden hat, wurde es populär, indem es den beliebten Mario-Cast mit einem unterhaltsamen Track-Design und Power-Ups kombinierte. Mario Kart hat sich seitdem zu einem Blockbuster-Franchise für Nintendo entwickelt. Auf fast jeder Plattform ist eine Fortsetzung angekommen, die regelmäßig zu den höchsten Software-Verkäufern auf jedem System zählt – siehe Mario Kart 8 Deluxe. Der Publisher, Nintendo, hat derzeit seinen ersten mobilen Eintrag der Serie geplant, der kürzlich jedoch eine Verzögerung erfahren hat.

Mortal Kombat (SNES, SEGA Master System & Mega Drive)

Ebenfalls im Jahr 1992 erschien Mortal Kombat. Das beeindruckende Gameplay wurde fast vollständig von seiner zu dieser Zeit beispiellosen Gewalt überlagert, die von den realistisch digitalisierten Schauspielern noch weiter unterbrochen wurde. Diese Faktoren führten dazu, dass Mortal Kombat populärer und populärer wurde. Sein Signatur-Gore machte es sogar zum Ziel einer besorgten US-Regierung, und das Spiel wurde zu einem der wichtigsten Katalysatoren für die Bildung des ESRB-Ratingsystems. Trotzdem wurde Mortal Kombat in den 1990er Jahren zu einem Phänomen der Popkultur, in dem zwei Spielfilme, Fernsehshows, Comics und Fortsetzungen und Ausgründungen von Jahrzehnten gezeigt wurden. Der neueste Ableger startete erst letzten Monat, Mortal Kombat 11.

Weitere Teilnehmer der 2019-Titel, die aufgenommen werden, sind Microsofts Solitaire und das Text-Adventure aus dem Jahr 1976, Colossal Cave Adventure.

Das Strong Museum kündigte die Klasse am 2. Mai an und für diejenigen, die es gerne besuchen möchten, werden die ehrwürdigen Spiele im zweiten Stock permanent ausgestellt. Diese vier Spiele schafften es, ein Panel von 12 anderen Finalisten zu schlagen. Mögliche Kandidaten waren Centipede, Myst, Half-Life und sogar Candy Crush Saga.

Gibt es noch Zweifel an den Kandidaten? Welche Videospiel-Titel würdet ihr in ein Museum stellen, um der Nachwelt zu präsentieren? Sagt es uns in den Kommentaren!

Quelle: thestrong