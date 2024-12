Mögliches neues Terminator Game in Arbeit

Obwohl die Terminator-Filmreihe vielleicht nicht jedermanns Geschmack trifft, haben die darauf basierenden Videospiele durchaus ihre Stärken bewiesen. Von Terminator 3: The Redemption über Terminator: Dawn of Fate und dem aktuellen Terminator: Resistance bis hin zu Gastauftritten in Mortal Kombat gibt es zahlreiche bemerkenswerte Spiele. Diese Tradition scheint weiterzuführen, wenn man dem jüngsten Eintrag des „Australian Classification Board“ glaubt. Die Plattform Gematsu entdeckte, dass diese Behörde, ähnlich wie „ESRB“ oder „PEGI“, ein neues Spiel mit dem Titel Terminator 2D: No Fate eingestuft hat, das einen einzigartigen 2D-Ansatz verfolgen soll.

Das Spiel wird erwartungsgemäß eine Altersfreigabe (M) aufgrund von Gewalt und Kraftausdrücken erhalten. Es wurde zur Veröffentlichung auf nahezu allen Konsolen eingestuft, darunter PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC. Entwickelt und veröffentlicht wird das Spiel von Reef Entertainment, einem Team, das für Terminator Resistance bekannt ist, wobei Teyon als Entwickler fungierte. Reef Entertainment hat sich hauptsächlich auf die Veröffentlichung spezialisiert, wie in ihrer „Über uns“-Rubrik erwähnt. Ein 2D-Spiel könnte der Reihe beziehungsweise IP neuen Schwung verleihen, ähnlich wie andere Franchises wie Power Rangers: Rita’s Rewind und Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, die an vergangene Videospiele erinnern. Was „No Fate“ letztlich bieten wird, bleibt abzuwarten, aber es hat auf dem Papier das Potenzial, etwas Einzigartiges zu sein.

Wärst du gespannt auf solch ein Spiel?

Worum geht es in den Filmen?

Terminator ist ein beliebtes Science-Fiction-Franchise, welches ursprünglich mit dem Film The Terminator aus dem Jahr 1984 begann, geschrieben und inszeniert von James Cameron und produziert von Gale Anne Hurd. Die Geschichte dreht sich um den Konflikt zwischen menschlichen Überlebenden und künstlichen Intelligenzen, insbesondere der Super-KI Skynet und ihren Terminatoren, humanoiden Killerrobotern. Die Filme sind außerdem bekannt für die actiongeladenen Geschichten, visuellen Effekte und natürlich die ikonische Darstellung von Arnold Schwarzenegger als der Terminator.

