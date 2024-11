TMNT: Splintered Fate (PC) – Game Review

TMNT: Splintered Fate, das von Hades inspirierte Roguelike-Spiel des Teams von Super Evil Megacorp, erschien bereits im vergangenen Jahr für Apple Arcade und Nintendo Switch. Nun ist es auch für den PC erhältlich und bietet actiongeladenes Dungeon-Crawling-Gameplay mit den berühmtesten Schildkröten der Welt.

Meister Splinter wurde entführt!

Die Story des Spiels ist sehr traditionell gehalten und in wenigen Sätzen zusammengefasst. In TMNT: Splintered Fate öffnet sich ein mysteriöses Portal im Versteck der Schildkröten, das zu einem chaotischen Hinterhalt des Foot Clans führt, bei dem Meister Splinter gefangen genommen wird. Natürlich schließen sich Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo zusammen, um ihn zu retten, und springen durch das Portal direkt in feindliches Gebiet. Die Geschichte bleibt einfach und wird nicht zu sehr in die Tiefe gehen, obwohl es einige kleine Charakterinteraktionen und viele coole Anspielungen auf das erweiterte TMNT-Universum gibt, die langjährige Fans sicher erfreuen werden.

Besonders auffallend ist die von den Comics inspirierte Grafik. TMNT: Splintered Fate wurde ursprünglich als Handyspiel für Apple Arcade entwickelt. Man sollte daher keine atemberaubende Grafik erwarten, aber es ist lebendig, die Charakterdesigns sind gut gelungen und jede Kampfumgebung hat ihren eigenen comicartigen Charme. Das Spiel ist auch dunkler als ein typisches TMNT-Spiel, was den Fans der Comicserie gefallen dürfte. Alles läuft flüssig und das Spiel sieht mit einer hohen Auflösung und einer Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde sehr gut aus, sodass man auf dem PC definitiv ein besseres Spielerlebnis hat als auf anderen Plattformen.

TMNT: Splintered Fate bietet vertrautes Gameplay

Wenn es um das Gameplay geht, trägt TMNT: Splintered Fate seine Einflüsse deutlich zur Schau. Es übernimmt die isometrische, raumbasierte Struktur, die Hades populär gemacht hat, und macht keinen Hehl daraus. Jeder Level besteht aus einer Reihe zufällig generierter Räume voller Gegner, bei denen nach jedem erfolgreichen Kampf Upgrades und Gegenstände auf die Spieler warten. Doch die Ähnlichkeiten zu Hades enden nicht bei der Struktur. Von den Elementar-Upgrades über das Kampftempo bis hin zum Design der Benutzeroberfläche ist offensichtlich, dass sich die Entwickler stark am Roguelike-Hit von Supergiant Games orientiert haben.

Die Kämpfe sind schnell und befriedigend, neigen bei Standardgegnern manchmal zum Button-Mashing, erfordern aber auch strategisches Positionieren und Planen, wenn es gegen furchterregende Gegner geht. Spieler müssen ausweichen, angreifen und Spezialfähigkeiten einsetzen, um in jeder Begegnung die richtige Balance zwischen Angriff und Verteidigung zu finden. Power-Ups und Upgrades tragen ebenfalls zum Spielspaß bei, da sie elementare Verstärkungen bieten, die mit den einzigartigen Fähigkeiten jeder Schildkröte kombiniert werden können, um mächtige Synergien zu schaffen. Die Strategie kann täuschen, denn obwohl das Spiel die Spieler nicht mit komplizierten Systemen überfordert, bietet es genügend Tiefe, um wirklich Feinheiten in die Charaktergestaltung einzubringen.

Wähle deine Lieblings-Schildkröte

In TMNT: Splintered Fate gibt es natürlich die vier berühmten Schildkröten, und eines der coolsten Features des Spiels ist, dass du wählen kannst, welche Rolle du übernehmen möchtest. Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo haben jeweils ihre eigenen einzigartigen Fähigkeiten. Leonardo kombiniert Dash-Attacken mit Shurikens und ist daher der einfachste Charakter zum Spielen. Raphael besitzt hingegen einen Greifhaken, um sich seinen Gegnern zu nähern, was aufgrund seiner kurzen Reichweite unerlässlich ist. Donatello, der über mehr Lebenspunkte verfügt, kann Gadgets einsetzen, die ihm auf dem Schlachtfeld helfen, obwohl er wahrscheinlich der schwächste Kämpfer der Gruppe ist. Michelangelo ist flink und kann dank des effektiven Flächenschadens seiner Nunchakus auch gegen mehrere Gegner gut bestehen. Zusätzlich kann er Gegner verspotten, um den Schaden zu erhöhen.

Diese vier Charaktere bieten eine Menge Abwechslung und ermutigen die Spieler, mit jedem von ihnen zu experimentieren, um herauszufinden, welcher am besten zu ihrem Spielstil passt. Das Spiel bietet sowohl lokalen als auch Online-Mehrspielermodus. Das bedeutet, dass du deine verschiedenen Fähigkeiten mit denen deiner Freunde kombinieren kannst, um gemeinsam aufregende Abenteuer zu erleben. Das Spiel macht enorm viel Spaß und ist wahrscheinlich die beste Art, TMNT: Splintered Fate zu genießen. Jeder Spieler erhält nach den Kämpfen eigene Upgrades, und farbcodierte Angriffe helfen dabei, die Übersicht in der Action zu behalten. Sowohl im lokalen als auch im Online-Modus läuft das Spiel flüssig.

Fokus auf die Zugänglichkeit

Eines der herausragenden Merkmale von TMNT: Splintered Fate ist seine Zugänglichkeit, besonders angesichts des oft herausfordernden Schwierigkeitsgrads im Roguelike-Genre. Mit einer großen Fangemeinde der Turtels, zu der wahrscheinlich auch jüngere Spieler gehören, hat Super Evil Megacorp die Schwierigkeitskurve des Spiels bewusst gesenkt, ohne das typische Roguelike-Erlebnis zu verlieren. Das Spiel eignet sich perfekt als „erstes Roguelike“ für jüngere Spieler, aber weißt du was? Wir denken, dass auch Spieler, die bisher nichts mit dem Genre anfangen konnten, Spaß daran haben könnten, besonders wenn sie eine Vorliebe für die vier Schildkröten haben.

Fazit zu TMNT: Splintered Fate

TMNT: Splintered Fate ist ein unterhaltsames und zugängliches Roguelike-Spiel, das sowohl Genre-Fans als auch Enthusiasten anspricht. Es mag keine revolutionären Neuerungen bieten, doch es bietet dennoch jede Menge Spaß mit befriedigenden Kämpfen, einer facettenreichen Charaktervielfalt und kooperativer Multiplayer-Action. Wenn du ein tiefgründiges Roguelike mit komplexem Gameplay suchst, könnte der Titel dir möglicherweise zu einfach erscheinen. Aber für Turtel-Fans, die ein actiongeladenes und süchtig machendes Spiel voller Charme suchen, wird dieses Spiel sicherlich viele Erwartungen erfüllen.

Review Wertung

7 SCORE TMNT: Splintered Fate ist ein Roguelike-Spiel, das zwar keine bahnbrechenden Neuerungen bietet, aber besonders für Fans der Schildkröten ein solides und unterhaltsames Erlebnis darstellt. Detail-Wertung Grafik 8 Sound 7 Gameplay 7 Story 6 Motivation 7 Steuerung 6 Multiplayer 7

Test-Hardware: Intel Core i7-13700KF, NVIDIA Geforce RTX 4080, 32 GB DDR5