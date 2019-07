Es gibt gute Minecraft-Werbe, dann gibt es beeindruckende Minecraft-Werbe. Dann gibt es Werke, die so unglaublich umfangreich und lächerlich ehrgeizig sind, dass man sich nur „verneigen“ kann.

Minecraft ist ein wirklich vielseitiges Spiel. Im Grunde beeindrucken uns oft die großartigen Gemeinschaftsproejkte. Ein unglaublich riesiges Projekt war das Reich von „Herr der Ringe“ nachzubauen. Das Fantasy-Reich wurde von einer erfahrenen Gruppe nachgebaut, die den Bau verschiedener Bereiche einrichtete und überwachte.

An diesem gewaltigen Projekt haben unzählige Spieler seit rund neun Jahren gearbeitet, und es sieht so aus, als ob der Großteil davon endlich fertig ist. In einem kürzlich von Node hochgeladenen Video wird die Bande von einem der Bauherren des Projekts einer großen Tour unterzogen, die so ziemlich die gesamte Region Mittelerde einbezieht.

Wenn ich ganz Mittelerde sage, übertreibe ich eigentlich nicht. Das Video startet in Bilbos Haus, bevor wir uns die Wälder, Felder und Häuser des Auenlandes ansehen. Es gibt so viele unglaubliche Details, einschließlich Gandalfs Wagen mit Feuerwerkskörpern und dem großen alten Baum, an dem Bilbo seine Geburtstagsfeier hatte.

Hier hört es aber nicht auf. Diese unglaubliche Nachahmung spielt an allen wichtigen Orten von The Hobbit und Herr der Ringe eine Rolle, wobei man sich hauptsächlich von den Filmen inspirieren ließ (da es einfacher zu visualisieren war), aber auch von einigen Orten aus den Büchern.

Die Whistle-Stop-Tour zeigt uns alle Arten von wunderschönen Orten, einschließlich der Steintrolle, Minas Tirith, Bruchtal, Moria und Caras Galadhon. Dass man tatsächlich mit viel Welt und Details dazwischen zwischen den beiden reisen kann, ist hervorragend. Es wurden sogar kleine Fußabdrücke in die Welt eingepflegt, die den genauen Pfad der Gemeinschaft im Verlauf der Suche nach der Zerstörung de seinen Rings eingeschlagen hat. Man kann den Spuren vom Auenland bis zum Schicksalsberg wandeln.

Das Team hinter Minecraft Middle Earth hat die Feinheiten noch nicht vollständig ausgearbeitet. Aber alleine schon das „grobe Werk“ verdient unseren Respekt.