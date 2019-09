Minecraft hat jetzt über 100 Millionen monatlich aktive Spieler

Steve aus Minecraft - (C) Microsoft

Minecraft hat einen Meilenstein von 112 Millionen aktiven Spielern pro Monat erreicht, zehn Jahre nach dem Start des beliebten kooperativen Schöpfungsspiels. Dies ist eine Steigerung von 21 Millionen aktiven Spielern pro Monat, seit Microsoft zuletzt im Oktober 2018 Zahlen gemeldet hat. Dies bedeutet auch, dass Minecraft wieder mehr aktive Spieler hat als Roblox, das überraschenderweise bekannt gab, dass es Minecraft im August überholt hat.

Als der Titel 2009 auf den Markt kam, war es nicht nur ein großer Erfolg, sondern auch ein Phänomen der Popkultur. Seitdem ist es etwas aus dem Rampenlicht geraten, aber es hat weiterhin eine große Anzahl engagierter Spieler beschäftigt und dabei neue Fans gewonnen. Microsoft erwarb das Spiel im Jahr 2014 und hat seitdem kontinuierlich Updates herausgebracht, um die Verbindung zum umstrittenem Erfinder Notch zu lösen. Obwohl Minecraft von Spielen wie Fortnite aus der Diskussion verdrängt wurde, hat der Titel immer noch mehr aktive Spieler als der anscheinend allgegenwärtige Shooter, der zuletzt im August 2018 78,3 Millionen aktive monatliche Spieler meldete.

Neuestes Update fügt Bugs hinzu (aber keine Bösen)

Helen Chiang, die Studio-Leiterin von Minecraft bei Microsoft, hat kürzlich in einem Interview mit Business Insider die Zahl von 112 Millionen aktiven Spielern bekannt gegeben. Chiang fügte hinzu, dass andere Spiele von Zeit zu Zeit mehr Aufmerksamkeit erregen und sogar die Spieler des Microsoft-Titels ablenken, aber „es ist eines, zu dem sie gerne zurückkehren“. Die Minecraft-Franchise möchte mit der Beta auch darüber hinaus wachsen und bevorstehende Veröffentlichung von Minecraft Earth. Als Antwort auf den Artikel twitterte der Branchenanalyst Daniel Ahmad, dass das Spiel international mehr als 180 Millionen Mal verkauft wurde und eine kostenlose Version, die nur in China erhältlich ist, über 200 Millionen registrierte Spieler hat.

Streamer kehren zu Minecraft zurück

Die Annäherung von Minecraft und die Leichtigkeit, mit der Spieler zwischen anderen Spielen zurückspringen können, sind möglicherweise ein Erfolgsfaktor, aber sie sind nicht der einzige Grund für das jüngste Wachstum des Spiels. Ab April ist Minecraft im Xbox Game Pass enthalten, was möglicherweise einen Zustrom neuer Spieler zur Folge hatte, die den Minecraft-Wahn zum ersten Mal verpasst hatten, oder die hinfälligen Spieler davon überzeugt haben, es erneut zu versuchen. Im vergangenen Juni wurde Cross-Play für PC-, Switch-, Xbox- und mobile Plattformen hinzugefügt, was es zu einer attraktiveren Multiplayer-Option macht. Einige beliebte Streamer sind ebenfalls zu Minecraft zurückgekehrt, was wahrscheinlich mehr als nur einige ihrer Anhänger zum Spiel zurückbrachte.

Was auch immer der Grund für den jüngsten Aufschwung sein mag, es ist selten, dass ein Spiel nach seiner Veröffentlichung so lange nach wie vor so beliebt ist. Während der simple Look auf den ersten Blick nicht überzeugt, kann es tatsächlich ein Vorteil sein, der es sowohl für Kinder als auch für Nicht-Spieler zugänglich macht. Es könnte darauf abzielen, die Anziehungskraft der Massen zu erhöhen, wenn der lang erwartete Minecraft-Film endlich veröffentlicht wird.