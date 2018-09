Via Twitter.com hat sich der britische Xbox-Channel zur PlayStation Classic gemeldet, ohne dabei die Mini-Konsole zu erwähnen.

Ob man sich damit Freunde macht oder nicht: Microsoft hat Recht. Aktuell sind laut Xbox UK über 500 Titel klassiche Xbox– und Xbox 360-Titel auf der Xbox One spielbar. Wie das Unternehmen betont „total kostenlos“. Dabei erwähnt man natürlich auch, dass einige Titel bereits „Xbox One X Enhanced“ sind, also optisch aufpoliert.

So viel ist sicher: Sammler und Sony-Fans der ersten Stunde wird das relativ wenig interessieren.

Play 500+ Classic Xbox & Xbox 360 titles on your Xbox One today… totally for free ✌️

(psst, some of them are Xbox One X Enhanced as well) pic.twitter.com/X2zUv0GQOU

— Xbox UK (@xboxuk) 19. September 2018