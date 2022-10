Microsoft – Xbox hilft beim Strom sparen!

Standby-Modes sind Stromfresser. Gerade in der aktuellen Zeit beschäftigen wir uns alle viel mehr mit den Details unserer Stromrechnung. Die steigenden Energiekosten machen auch nicht vor den Konsolen halt. Microsoft will nun seine Kunden dabei unterstützen, mehr Transparenz zur Stromverwendung bei ihren Konsolen Xbox Seris X/S zu haben.

Neue Anzeige im Xbox-System

Was ist dir wichtiger? Strom sparen oder Bequemlichkeit? Diese Frage will Microsoft seinen Kunden beantworten. Bei den Konsoleneinstellungen wird zukünftig sichtbar sein, wieviel Strom die Konsole durchschnittlich verbraucht. Gleichzeitig sieht man auch, wie der Stromverbrauch sein wird, wenn man von einem Modus in den anderen wechselt. Wenn ihr also die Konsole grundsätzlich im Standby-Modus habt und dann in den Schlafmodus wechselt, wird euch die Anzeige den Unterschied vermitteln.

Damit will Microsoft vor allem Umweltschützer beruhigen, welche den Standby-Modus schon ewig kritisieren. Die Bezeichnungen vom Standby-Modus und Energiesparmodus wurden in “Shut Down” und “Sleep” geändert. Im folgenden Tweet seht ihr ein Bild des neuen Menüs.

Microsoft has added a much better power options screen to the Xbox dashboard. It shows you how much power is used in both modes https://t.co/2i5WxcIVdS pic.twitter.com/wyajIzkmSz — Tom Warren (@tomwarren) October 14, 2022

Die Xbox Series X/S von Microsoft und die PS5 von Sony kämpfen beide mit dem Thema vom Standby-Modus. Bei der PS5 hat der Standby-Modus immer wieder zu Problemen geführt, weswegen dieser von den Spielern weitaus weniger verwendet wird.

Start im Xbox Insider Programm

Unter dem Titel “Quality of Life improvements” arbeitet Microsoft an den verschiedensten Themen zur Verbesserung der Lebensqualität. So wird auch an einer neuen Speichermöglichkeit gearbeitet. Zu Beginn werden die Mitglieder vom Xbox Insider Programm Zugang zum neuen Menü erhalten. Ein Rollout auf alle anderen Xbox Series X/S Konsolenbesitzer ist jedoch sehr zeitnah zu erwarten.

Microsoft will die Kunden mit dieser Initiative unterstützen. Spieler müssen sich die Frage stellen, was für sie wichtiger ist. Ist die Bequemlichkeit und Qualitätssteigerung eines Standby-Modes die höheren Stromkosten wert? Das neue Feature wird den Speilern dabei helfen, diese Entscheidung für ihre Xbox Series X/S zu treffen.

