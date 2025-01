Microsoft hätte vor 4 Jahren beinahe Xbox geschlossen!

Wusstest du, dass Xbox im Jahr 2021 kurz vor der Schließung stand? Wie ein neuer Bericht aufzeigt, war Microsofts Gaming-Abteilung kurz vor dem endgültigen Aus!

Was war der Wendepunkt für Xbox? Im Jahr 2021 stand Microsofts CEO Satya Nadella vor einer schwierigen Entscheidung: Xbox schließen oder eine neue Strategie entwickeln. Die Gaming-Sparte hatte damals mit Problemen zu kämpfen, und die Zahlen sahen nicht gut aus. Nadella entschied sich jedoch, in die Zukunft zu investieren, und setzte voll auf den Xbox Game Pass. Dieser sollte die Attraktivität von Xbox steigern und neue Spieler anziehen.

Ein entscheidender Schritt war der Kauf von Bethesda und Activision Blizzard. Für unglaubliche Summen holte Microsoft diese Publisher ins Boot. Damit sicherte man sich auch große Namen in der Gaming-Welt: Call of Duty, DOOM, Fallout, The Elder Scrolls und viele mehr.

Warum ist der Game Pass so wichtig?

Der Game Pass ist das Herzstück der Xbox-Strategie, wie ein Bericht von The Information (via ResetEra) nahelegt. Er bietet Spielern Zugriff auf eine riesige Auswahl an Spielen gegen eine monatliche Gebühr. Bis 2030 will Microsoft 100 Millionen Abonnenten gewinnen. Doch dieses Ziel ist ehrgeizig: Die aktuell (geschätzte) Nutzerzahl müsste mehr als verdreifacht werden, um das Ziel zu erreichen.

Analysten sind skeptisch, ob der Game Pass das schaffen kann. Gus Zinn vom Macquarie Science and Technology Fund erklärte, dass viele Spieler kein Interesse an einem Abo-Modell haben. Der Markt sei nicht so groß, wie Microsoft es sich erhofft. Die Herausforderung bleibt, neue Zielgruppen zu erreichen und sie langfristig zu binden.

Wie sieht die Zukunft von Xbox aus?

Auch wenn der Game Pass seine Ziele noch nicht erreicht, ist Microsoft ein starker Spieler in der Gaming-Industrie. Mit Starfield, Indiana Jones and the Great Circle und Call of Duty: Black Ops 6 sind große Titel in den Xbox Game Pass gekommen – das bereits zum Release-Tag. Die Rechnung für viele Spieler geht auf.

Allerdings muss auch Geld verdient werden, deswegen erscheinen Xbox-Spiele inzwischen auch auf der PlayStation 5. Das zeigt, dass Microsoft längst nicht mehr nur auf Exklusivtitel setzt.