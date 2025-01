Metroid Prime 4: Vorbestellungen auf Amazon storniert

Kunden, die die ursprüngliche Version von Metroid Prime 4 bei Amazon vorbestellt hatten, mussten feststellen, dass ihre Vorbestellungen storniert wurden. Bereits 2017 gab Nintendo bekannt, dass das mit Spannung erwartete Spiel für die Switch in Entwicklung sei, mit Kensuke Tanabe, dem Produzenten der ursprünglichen Prime-Trilogie, wieder an Bord. Die Fortsetzung sollte jedoch von den Bandai Namco Studios in Japan und Singapur entwickelt werden und nicht von den Retro Studios, die die ersten drei Titel produziert hatten.

Etwa zwei Jahre später kündigte Nintendo jedoch an, dass die Entwicklung von Metroid Prime 4 von Grund auf neu gestartet werde, wobei die Retro Studios die Bandai Namco Studios als Entwickler ablösten, da diese angeblich nicht den Standards des Unternehmens entsprachen. 2024 veröffentlichte Nintendo den ersten offiziellen Trailer zu Metroid Prime 4: Beyond, der Samus bei einer neuen Mission in einer abgelegenen Forschungseinrichtung der Galaktischen Föderation zeigte und einige der First-Person-Action-Elemente des Spiels hervorhob.

Obwohl es noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin für den Titel gibt, rechnet Nintendo damit, dass das Spiel irgendwann im Jahr 2025 erscheinen wird.

Amazon erhöht den Verkaufspreis von Metroid Prime 4

Einige langjährige Vorbestellungen für die ursprüngliche Version von Metroid Prime 4 bei Amazon wurden storniert, wie NintendoLife berichtet. Ein Reddit-Nutzer namens mecha_flake entdeckte, dass seine Vorbestellung storniert wurde und teilte die Nachricht von Amazon auf r/Metroid mit. In der Mitteilung heißt es, dass die Vorbestellung so alt war, dass sie noch den Sonderrabatt erhielt, den die Seite damals anbot, und andere Nutzer berichten ebenfalls von Stornierungen.

Amazon erklärte, dass die Stornierungen auf „mangelnde Verfügbarkeit“ zurückzuführen seien, was möglicherweise an der Neugestaltung der Entwicklung liegt und dass Vorbestellungen erst seit kurzem im Online-Shop angeboten werden. Betroffene Kunden vermuten, dass Amazon den alten Vorbestellungspreis von 48 Euro nicht einhalten will, da neue Nintendo-Exklusivtitel normalerweise 70 Euro kosten.

