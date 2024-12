Metroid Prime 3: Entwickler gibt Einblicke in die Produktion

Ein ehemaliger Entwickler von Retro Studios hat in einem Podcast mitgeteilt, dass er das Unternehmen verlassen hat, nachdem er eine „unheilvolle Beziehung“ mit Nintendo erlebt hatte. Nate Purkeypile, der an Metroid Prime 3 gearbeitet hat, beschreibt in einem Interview mit dem Kiwi-Talkz-Podcast, wie Mitarbeiter aus Japan regelmäßig in die USA geflogen sind, um über kleinste Details der Produktion zu entscheiden. Purkeypile erklärte, dass diese Art der Kontrolle nicht zu seiner Arbeitsweise passte und dass er das Gefühl hatte, dass Nintendo zu sehr in die kreative Arbeit eingegriffen hat. Er betonte, dass die Mitarbeiter, die diese Änderungen verlangten, nicht direkt am Spiel arbeiteten und daher oft keine richtige Kontextualisierung für ihre Kritiken hatten. Diese Situation führte zu einem unproduktiven Arbeitsumfeld, das letztendlich dazu führte, dass Purkeypile Retro Studios verließ.

Die Entwickler von Retro Studios haben sich bemüht, die Anforderungen von Nintendo zu erfüllen. Aber die ständigen und oft winzigen Änderungen führten zu erheblichen Verzögerungen und Frustrationen. Purkeypile erinnerte sich daran, dass es manchmal bis zu einem Monat dauerte, um eine einzelne Räumlichkeit perfekt zu gestalten, da jede kleine Anpassung alle anderen Elemente beeinflusste, die mit dem Asset interagierten.

Nate Purkeypile verließ Retro Studios aufgrund Nintendos Verhalten während der Entwicklung von Metroid Prime 3

Trotz dieser Herausforderungen hat Metroid Prime 3: Corruption für die Nintendo Wii letztendlich damals großartig abgeschnitten und viele Fans der Reihe begeistert. Dennoch hinterlässt diese Geschichte einen bleibenden Eindruck über die Spannungen, die entstehen können, wenn ein Publisher zu sehr in die kreative Arbeit eingreift. Diese Enthüllung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Metroid Prime 4 in Arbeit ist und für 2025 angekündigt wurde. Fans und Entwickler beobachten mit Spannung, wie Nintendo in Zukunft mit Retro Studios zusammenarbeitet und ob die Entwickler mehr kreative Freiheit erhalten werden.

