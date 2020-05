Mafia Trilogy statt Mafia 4? Offizielle Enthüllung am 19. Mai

Mafia 3 - (C) Hangar 13

Nach verschiedenen Leaks und Gerüchten in den letzten Wochen zur Wiederbelebung der Mafia-Spielserie haben 2K Games dies mit einer Ankündigung von Mafia: Trilogy offiziell bestätigt. Während die meisten Gerüchte darauf hinwiesen, dass Teil 2 und 3 Remastered werden, sind es gleich alle drei bisherigen Spiele. Doch was ist mit Mafia 4?

Alle wichtigen Fakten zu Mafia: Trilogy

Beinhaltet Mafia 1-3

Datum: Wird am 19. Mai offiziell enthüllt

Uhrzeit: 13:00 Uhr (MEZ)

“Lebe das Leben eines Gangsters in drei verschiedenen Epochen des organisierten Verbrechens in Amerika”, verspricht die Beschreibung des Teaser-Trailers. Im Trailer gibt es nicht viel zu entdecken, mit kleinen Ausschnitten aus allen drei Geschichten. Es werden Clips von überarbeiteten In-Game-Filmmaterial von Mafia 2 und 3 gezeigt, aber das Gleiche gilt nicht für Mafia 3. Das Spiel erschien 2016 und wurde von Hangar 13 entwickelt, die bisher ein unbestätigtes Spiel in Arbeit haben.

Was werden wir sehen? In jedem Fall werden wir bald alle Details über die Sammlung erfahren, da eine vollständige Enthüllung dafür am kommenden Dienstag, dem 19. Mai erfolgen.

Für welche Systeme erscheint es? Es wurde bestätigt, dass Mafia: Trilogy für PS4, Xbox One und PC erscheint. Ein genaues Erscheinungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben. Es könnte möglich sein, dass auch eine Upgrade-Version für die PS5 und Xbox Series X in Arbeit ist.

Auf Twitter wurden erste Clips der überarbeiteten Spiele vorgestellt:

Live the life of a gangster across three distinct eras of organized crime in America. Discover the #MafiaTrilogy Tuesday, May 19 at 9am PT / 12pm ET / 5pm BST at https://t.co/I2ztjXo7FZ. pic.twitter.com/kzLD4qFRAj — Mafia: Trilogy (@mafiagame) May 13, 2020

Wann erscheint Mafia 4?

Die Spiele-Sammlung könnte der Vorläufer zu Mafia 4 werden, dass bisher noch nicht angekündigt wurde. Wir bleiben für euch natürlich an der Sache dran.