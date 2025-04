Madden NFL 26: Release-Datum durch Leak enthüllt – Wann kommt der nächste Teil?

Madden NFL 26 soll laut einem bekannten Leaker am 14. August erscheinen, mit drei Tagen Early Access für Käufer der Deluxe Edition. Obwohl EA noch keine offiziellen Informationen veröffentlicht hat, sind Fans bereits gespannt auf den nächsten Teil der beliebten Football-Reihe.

Das letzte Spiel der Serie, Madden NFL 25, erschien im August 2024 und brachte einige neue Gameplay-Mechaniken mit sich, darunter:

Trotz dieser Neuerungen wurde Madden NFL 25 von Spielern für Bugs und mangelnde Innovation kritisiert. Dennoch war es eines der meistverkauften Spiele des Jahres 2024, und Madden NFL 26 dürfte diesen Erfolg fortsetzen.

Laut dem bekannten Leaker billbil-kun soll der Titel am 14. August erscheinen, passend zum Start der NFL-Preseason. Käufer der Deluxe Edition erhalten drei Tage früheren Zugang, während EA Play– und Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten ab dem 11. August eine 10-Stunden-Testversion spielen können. Eine offizielle Ankündigung wird im April erwartet, die auch die geplanten Plattformen bestätigen soll.

🚨 UPCOMING RELEASE 🚨

Here is the Release Date of EA Sports Madden NFL 26, which could be launched on Nintendo Switch 2

You can find also in our last report:

🗒️ Editions listing

📅 Early Access infohttps://t.co/dOzvRuMMIG

— billbil-kun (@billbil_kun) April 22, 2025