Neues Life is Strange-Spiel offiziell für 2026 bestätigt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Geduld der Life is Strange-Community hat endlich ein Ende: Square Enix hat offiziell bestätigt, dass ein neuer Teil der gefeierten narratives Adventure-Reihe noch 2026 erscheint. Nach Jahren voller Spekulationen, Leak-Hinweisen und Fan-Debatten gibt es jetzt Gewissheit – und schon in wenigen Tagen bekommen wir die erste richtige Showoff-Präsentation.

In einem kryptischen Teaser auf den sozialen Kanälen forderte der Publisher Fans auf, „die Realität von den Gerüchten zu trennen“ und am 20. Januar einzuschalten, wenn der nächste Life is Strange-Titel in einem Livestream enthüllt wird.

In diesem Artikel erfährst du alles zu Life is Strange: Double Exposure.

Was bisher bekannt ist – und was aus Leaks stammt

Bevor Square Enix das Projekt offiziell ankündigte, tauchte bereits eine Altersfreigabe der europäischen Prüfstelle PEGI auf – und wurde kurz darauf wieder entfernt. Diese Eintragung nannte den Titel Life is Strange: Reunion und lieferte erste Story-Hinweise. Max Caulfield und Chloe Price, zwei der beliebtesten Figuren der Reihe, sollen wieder im Zentrum stehen, während ein drohendes Inferno die Caledon University bedroht.

Wichtig: Diese Details stammen bislang aus einem Leak – sie sind nicht offiziell bestätigt und könnten sich noch ändern, wenn Square Enix am 20. Januar den Vorhang vollständig lüftet.

Die Uhr tickt: Enthüllung am 20. Januar

Der Livestream, in dem Square Enix den neuen Teil endlich offiziell vorstellt, findet am 20. Januar 2026 statt. Die Uhrzeiten variieren je nach Region (unter anderem 18 Uhr MEZ), und Fans auf der ganzen Welt bereiten sich darauf vor, endlich handfeste Informationen zu sehen.

Was erwartet uns? Einen offiziellen Titel, konkrete Plattform-Details (PC, PlayStation, Xbox und vielleicht sogar Nintendo?), Gameplay-Clips und ein ungefähres Releasedatum stehen ganz oben auf der Wunschliste. Aber vor allem: Antworten auf die Frage, wie die Geschichte weitergeht. Oder ob sie uns emotional noch tiefer trifft als erwartet.

