Life is Strange Remastered Collection für PlayStation, Xbox, PC und Stadia angekündigt

Publisher Square Enix und die Entwickler Dontnod Entertainment und Deck Nine Games haben angekündigt, dass Life is Strange Remastered Collection für PlayStation 5, Xbox-Serie X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Stadia erscheinen wird. Es enthält Life is Strange Remastered und Life is Strange: Before the Storm Remastered und wird als Teil der Life is Strange: True Colors Ultimate Edition am 10. September und als eigenständige Version in diesem Herbst veröffentlicht.

Life is Strange Remastered

Erlebe die BAFTA-preisgekrönte Geschichte von Life is Strange, die jetzt mit verbesserter Grafik und stark verbesserter Animation mithilfe der Mocap-Technologie wunderschön überarbeitet wurde. Spiele als Max Caulfield die entdeckt, dass sie die Zeit zurückspulen kann, während sie ihre beste Freundin Chloe Price vor einer heftigen Auseinandersetzung bewahrt.

Das Duo untersucht bald das mysteriöse Verschwinden ihrer Kommilitone Rachel Amber und entdeckt eine dunkle Seite des Lebens in Arcadia Bay. In der Zwischenzeit muss Max feststellen, dass eine Veränderung der Vergangenheit manchmal zu einer verheerenden Zukunft führen kann.

Life is Strange: Before the Storm Remastered

Life is Strange: Before the Storm Remastered kommt mit überarbeiteten Charakteren und Umgebungen zurück. Drei Jahre bevor Life is Strange spielt, spielst du als sechzehnjährige Chloe Price, die eine unwahrscheinliche Freundschaft mit Rachel Amber eingeht, einem schönen und beliebten Mädchen, das für den Erfolg bestimmt ist.

Als Rachel ein Geheimnis über ihre Familie erfährt, das ihre Welt zu zerstören droht, ist es ihre neu gewonnene Freundschaft mit Chloe die Kraft die sie weitermachen lässt. Nicht mehr allein müssen sich die Mädchen gegenseitig den Dämonen stellen und gemeinsam einen Weg finden, sie zu überwinden.

