LG stellt möglicherweise 2021 die Smartphone-Produktion ein

G3 von LG - Smartphone - Bildquelle: Pixabay

Der Smartphone-Markt ist heiß umkämpft. Samsung, Apple, Huawei, Sony und Co kämpfen um die Gunst der Kunden. Einer der Mitbewerber, LG, könnte bald aussteigen, wie TheVerge berichtet.

Nachdem das südkoreanische Unternehmen die letzten 5 Jahre Verluste von 4,5 Milliarden US-Dollar angehäuft hat, erwägt es, die Entwicklung von Smartphones einzustampfen. Der CEO, Kwon Bong-seok, hat den zunehmenden Konkurrenz-Druck um die Gunst der Kunden als Hauptgründe für die Änderung angeführt. Dies geschah, nachdem ein internes Memo an LG-Mitarbeiter gesendet worden war, in dem auf die Möglichkeit eines Downsizing oder eines vollständigen Rückzugs aus der Mobilfunkbranche hingewiesen wurde.

Obwohl noch nichts entschieden wurde, hat Kwon Bong-seok gegenüber Journalisten bestätigt, dass das interne Memo echt ist, und ein Sprecher von LG sagte, das Management innerhalb des Unternehmens erwäge Optionen, um „jede Entscheidung zu treffen, die notwendig ist“. Die Entscheidung ist also nicht nicht final getroffen.

Das Memo selbst folgt auf einen inzwischen gelöschten Bericht, in dem die Entscheidung des Unternehmens bekannt gegeben wurde, sich aus der Smartphone-Branche zu entfernen. LG dementiert jedoch diese Information.

Derzeit ist ungewiss, in welche Richtung sich das Technologie-Unternehmen entwickeln wird und ob sie zukünftig Smartphones auf den Markt bringen werden.

LG-Smartphones sind beliebt bei Android-Usern

Trotz der großen Konkurrenz von Apple, Samsung und Huawei haben LG-Smartphones einen hohen Stellenwert bei Android-Usern. Trotz Bemühungen mit Geräten wie dem G5 und zusätzlichen Komponenten wie das LG Cam Plus, konnte der Tech-Riese nicht mit den Big Playern mithalten. LG arbeitet derzeit auch an einem „rollbaren Telefon“. Dieses verwandelt ein Smartphone in ein kleines Tablet, indem der Bildschirm in hinein- und herausgeschoben wird. Derzeit handelt es sich noch um ein Konzept, jedoch könnte man damit innovativ am Smartphone-Markt punkten.

Was haltet ihr von der Idee, dass sich LG aus dem Smartphone-Markt vollständig zurückzieht? Sagt es uns in den Kommentaren!