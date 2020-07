Nintendo ändert seine Strategie und plant mehr für Smartphones zu tun

Inmitten der Kontroverse um The Last of Us 2 nahm sich ein Fan, der das Spiel wirklich genoss, Zeit, um ein einzigartig animiertes YouTube-Video zu erstellen. Die schlechten Kritiken vieler Spieler konzentrierten sich eher auf die Geschichte des Spiels als auf das Gameplay. Daher ist dieser kurze Clip für alle The Last of Us-Fans interessant, unabhängig…