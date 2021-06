Landwirtschafts-Simulator 22: Schneepflug, Crossplay & Dynamic-Ground

Neu mit dabei im Landwirtschafts-Simulator 22: Die Super-Liner von Mack Trucks. © GIANTS Software

Es gibt Neuigkeiten für alle Landwirte da draußen oder die, die es noch werden wollen: Wie der Publisher der deutschen Version zum Landwirtschafts-Simulator 22 die Tage verlauten ließ, wird dieser am 22. November 2021 für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Google Stadia erscheinen. Mit dem Release-Termin wurde auch der Cinematic-Trailer veröffentlicht, der Vater und Tochter bei der Traubenernte zeigt.

Traubensaft, Olivenöl und Hirsemehl

Denn anders als bei den Vorgängern wird es beim jüngsten Ableger der beliebten Serie möglich sein, mit Produktionsketten zu arbeiten: Die neu eingeführten Trauben können beispielsweise zu Traubensaft oder getrockneten Trauben weiterverarbeitet werden, Oliven werden zu hochwertigem Olivenöl und mit Hirse kann die neue Getreidesorte ebenfalls zu Mehl gemahlen werden.

Schneepflüge und individualisierbare Charaktere

Dank der vier Jahreszeiten zeigt der Trailer aber auch gut, wie im Winter gegen den Schnee angekämpft werden muss: Mit Mack Trucks wird es neben der bereits bestätigten Super-Liner im Spiel voraussichtlich auch Schneepflüge und den Fendt 1100 Vario MT Raupentraktor geben.

Zudem suggerieren sowohl Trailer als auch die unterschiedlichen Screenshots, dass es beim Landwirtschafts-Simulator 22 mehr Möglichkeiten zur Individualisierung der Charaktere geben soll, als jemals zuvor.

3. Map in Südfrankreich und dynamische Böden

Der Trailer verrät aber noch mehr: So wird während der Traubenernte nicht nur die New Holland 9070L Traubenerntemaschine gezeigt, sondern auch eine Landschaft, die ziemlich stark an das mediterrane Südfrankreich erinnert.

Wir erinnern uns: Von Seiten astragon Entertainment wurde bisher die alpine Karte Erlengrat sowie die, im mittleren Westen der USA angelehnte, Map Elmcreek bestätigt. Gerade mit dem Aufkommen von Trauben und Oliven würde eine, jetzt im Trailer angeteaserte, Map in der südfranzösischen Provence absolut Sinn machen. Bestätigt wurde dies vom Entwicklerstudio jedoch noch nicht.

Für Aufregung unter den Fans sorgte auch ein Screenshot, den die Entwickler des Landwirtschafts-Simulator 22 vor rund zwei Wochen auf ihrem Instagram-Account posteten:

Dieser zeigte nicht nur einen extrem detaillierten, sondern offenbar auch einen leicht verformten Boden. Sofort wurden in der Community Stimmen laut, hierbei könnte es sich womöglich gar um „dynamische Böden“ handeln. – Ein Feature, das sich Fans der Serie schon sehr lange wünschen.

Wie GIANTS Software in einem Gespräch mit univers-simu.com mittlerweile bestätigte, handelt es sich hierbei um den Einsatz von Displacement Mapping. – Eine Technik aus der Computergrafik, die angewandt wird, um eine realistischere Darstellung von 3D-Oberflächen zu erreichen. Unter schwerer Belastung soll sich der Boden also tatsächlich verformen. Ob das auch Auswirkungen aufs Fahrverhalten haben wird, ließen die Entwickler jedoch noch offen.

Crossplay im Landwirtschafts-Simulator 22

Im Microsoft Store wurde indes bei der Pre-Order Edition das Etikett „Xbox – Co-Op plattformübergreifend“ angefügt. Ob es sich hierbei lediglich um einen Fehler von Microsoft handelt oder der Landwirtschafts-Simulator 22 wirklich einen plattformübergreifenden Crossplay-Modus unterstützen wird, können wir leider noch nicht sagen, da sich sowohl astragon Entertainment als auch GIANTS Software hierzu noch bedeckt halten.

Pre-Order Edition ab sofort verfügbar + Bonusinhalte

Der Landwirtschafts-Simulator 22 lässt sich ab sofort vorbestellen.

Als Bonus erhalten alle Käufer der Pre-Order Edition das CLAAS XERION SADDLE TRAC Pack – das neben dem titelgebenden CLAAS XERION 4200 SADDLE TRAC auch vier weitere Maschinen von KAWECO enthalten wird.

Weitere Details zum Landwirtschafts-Simulator 22 bei Farmcon 21

Mehr Details versprechen die Entwickler auf der hauseigenen Farmcon die von 21. – 23. Juli 2021 auf deren Twitch-Kanal gestreamt wird.