Landwirtschafts-Simulator 22: Collector’s Edition – Alle News und Infos.

Landwirtschafts-Simulator 22: Ein Zetor Crystal bei der Arbeit. © GIANTS Software

Düsseldorf, Deutschland – Fans vermuteten es schon lange: Nun ist die Katze aus dem Sack. Wie schon in den vergangenen Jahren wird es auch beim diesjährig erscheinenden Landwirtschafts-Simulator 22 eine limitierte Collector’s Edition für den PC geben.

Inhalte der Collector’s Edition vom Landwirtschafts-Simulator 22 zusammengefasst

Neben einer Rundumleuchte werden der Collector’s Edition zudem 2 Poster, 24 Sticker und eine DVD mit neuen Modding-Tutorials beiliegen. Auf schwere Maschinen mit eingeschalteter Warnleuchte reagiert die per USB angeschlossene Rundumleuchte zudem in Echtzeit. Abhängig von ihrer Region freuen sich Käufer der Standard-Edition auf einen Fendt 900 Vario, Massey Ferguson 8S, Case IH Magnum 340 oder Zetor Crystal auf dem Cover.

Landwirtschafts-Simulator 22 erstmals mit Jahreszeiten

Im Vorgänger noch per Mod nachgerüstet, werden die vier Jahreszeiten im Landwirtschafts-Simulator 22 erstmals fixer Bestandteil des Spiels sein. Diese sollen zwar das Wachstum der Pflanzen beeinflussen, ob diese aber auch Auswirkungen aufs Fahrverhalten oder gar der Notwendigkeit neuer Geräte – wie etwa einen Schneepflug – haben werden, ist jedoch leider noch nicht bekannt.

Mehr als 400 Maschinen und Geräte in einer lebhafteren Spielwelt

Denn mehr als 400 Maschinen und Geräte von über 100 real existierenden landwirtschaftlichen Herstellern, inklusive neuer Kategorien, sollen für eine verbesserte und umso realistischere Simulation sorgen – wir berichteten.

Dank einer Reihe technischer Verbesserung wollen die Entwickler des Landwirtschafts-Simulator 22, mit der überarbeiteten Viehzucht und einer verbesserten K.I. für Kühe und andere Lebewesen, zudem für eine lebhaftere und glaubwürdigere Spielwelt sorgen.

Eigene Geschäfte und Produktionsketten erweitern das Aufgabenfeld

Mit Produktionsketten erhält der Landwirtschafts-Simulator 22 zudem eine längst fällige neue wirtschaftliche Ebene. Die Spieler können ihre geernteten Feldfrüchte nun zur Weiterverarbeitung an verschiedene Betriebe abliefern. So produziert die Getreidemühle beispielsweise Mehl, das in der Bäckerei zu Kuchen oder Brot weiterverarbeitet wird. Nebst bereits bekannten Aufträgen soll dies nun auch zu Folgeaufträgen, als Teil einer lukrativen Fertigungskette, führen. Abhängig von den zu produzierenden Gütern müssen die Betriebe aber erst einmal mit den nötigen Rohstoffen wie Zucker oder Butter versorgt werden. Nach der Produktion der fertigen Ware erfolgt die Auslieferung an Händler wie den örtlichen Supermarkt oder gleich ins eigene Geschäft: Denn als zusätzliche Einnahmequelle besteht nun auch die Möglichkeit, Produktionsstätten oder Geschäfte selber zu errichten.

Pflügen, Pflanzen, Striegeln auf insgesamt 3 verschiedenen Maps

Neben einer neuen Version der bereits aus dem Vorgänger bekannten alpinen Karte Erlengrat wird mit Elmcreek zudem wieder eine Karte mit dabei sein, die mit ihren riesigen Flächen und Feldern an den mittleren Westen der USA angelehnt wurde:

Felder unterschiedlicher Größen und Formen sind bei dieser in einer authentischen Landschaft Nordamerikas eingebettet.

Stadtauswärts gelegen, zeichnet sich die Karte zudem durch reißende Flüsse, hügelige Areale mit Unterführungen und sogar einen rauschenden Wasserfall aus. Auch ein typisch US-amerikanischer Highway, eine Tankstelle sowie ein Baseball-Stadion und riesige Silos bestimmen das Flair.

Zur dritten Karte des Landwirtschafts-Simulator 22 gibt es bislang zwar noch keine Informationen von Seiten GIANTS Software, aber mit den im fertigen Spiel integrierten Jahreszeiten drücken wir dennoch die Daumen zu einer Umsetzung der französischen Provence oder Alaskas unberührter, wilder Natur.

Weitere Details sollen auf Farmcon 21 folgen

Auf dem offiziellen und alljährlichen Community-Event für Modder, Entwickler und Spieler des Landwirtschafts-Simulator 22 sollen vom 21. bis 23. Juli weitere Details mittels täglicher Twitch-Streams enthüllt werden.

Wann erscheint der Landwirtschafts-Simulator 22?

Das Spiel erscheint im 4. Quartal 2021 für PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und Stadia.