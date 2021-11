Landwirtschafts-Simulator 22: Performance-Boost dank NVIDIA DLAA & DLSS

Landwirtschafts-Simulator 22 - (C) GIANTS Software

Virtuelle Agrarflächendesigner brauchen sich beim Landwirtschafts-Simulator 22 für PC dank NVIDIA DLSS und NVIDIA DLAA keine Sorgen um Auflösung und Bildfrequenz machen.

Ein von NVIDIA bereitgestelltes Vergleichsvideo zu NVIDIA DLSS zeigt die deutliche Leistungsverbesserung, während ein neuer Erlengrat-Trailer die schneebedeckte Landschaft der Alpinregion vorstellt.

Landwirtschafts-Simulator 22: Bessere Qualität und Leistung auf RTX-Karten

Dank DLSS (Deep Learning Super Sampling) läuft der Landwirtschafts-Simulator 22 auf Systemen mit Grafikkarten der GeForce RTX-Serie schärfer und flüssiger – und glänzt durch eine gesteigerte Auflösung, Bildqualität und Bildrate.

Die bereits beliebte DLSS-Option erlaubt es Spielern, den Landwirtschafts-Simulator 22 beispielsweise in 4K wiederzugeben, während er lediglich mit 1080p Auflösung gerendert wird. DLSS nutzt KI um Bildraten zu erhöhen und so schöne, scharfe Bilder zu erzeugen. Das Resultat: Höhere Bildraten ohne merklichen Verlust an Bildqualität im Vergleich zum nativen 4K!

Die neuere DLAA-Technik ist ein KI-basierter Anti-Aliasing-Modus für Benutzer, die über freien GPU-Spielraum verfügen und eine höhere Bildqualität wünschen. Sie verwendet die gleiche Technologie, die auch NVIDIA DLSS antreibt, und sorgt für noch mehr Grafikpracht in Spielen.

Atmosphärischer Ausflug nach Erlengrat

Mit aktiviertem DLSS genießen Spielende den Anblick Erlengrats, wo die Schneeflocken durch die entsprechende Leistungssteigerung nun besonders sanft fallen. Ein neuer Karten-Trailer lädt heute in die von den europäischen Alpenregionen inspirierte Berglandschaft ein. Nach Elmcreek, das im Mittleren Westen der USA spielt, und Haut-Beyleron, inspiriert von Südfrankreich, haben Landwirte und Farmerinnen damit einen Vorgeschmack auf alle drei verfügbaren Karten im Spiel bekommen.

Entwickler und Publisher GIANTS Software veröffentlicht den Landwirtschafts-Simulator 22 kommenden Montag, 22. November für PC, Mac, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One und Google Stadia. Erst kürzlich veröffentlichte der Entwickler ein Video über den mächtigen Fuhrpark des Spiels. Außerdem wurde vorab bekannt, dass der Titel Cross-Plattform-Multiplayer-tauglich sein wird.