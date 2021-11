Landwirtschafts-Simulator 22: Neuer “Garage Trailer” zeigt den vollen Fuhrpark

Landwirtschafts-Simulator 22 - (C) GIANTS Software

Entwickler und Publisher GIANTS Software veröffentlichte heute einen neuen Trailer zu Landwirtschafts-Simulator 22, den sogenannten “Garage Trailer”. Dabei bekommen Landwirtschafts-Fans einen eindrucksvollen Überblick des Fuhrparks.

Über 400 authentisch digitalisierte Maschinen und Geräte von Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra und vielen anderen renommierten Marken aus aller Welt werden im Landwirtschafts-Simulator 22 verfügbar sein.

Advertisment

Wie bereits in den vorherigen Teilen der Landwirtschafts-Simulator-Reihe hat GIANTS Software, in enger Zusammenarbeit mit den Herstellern, bei jeder Maschine auf die Details geachtet – bis hin zur kleinsten Schraube. Der Massey Ferguson MF 8S Traktor ist daher ebenso authentisch umgesetzt wie der Mack Super-Liner 6×4 von Mack Trucks oder die Traubenerntemaschine New Holland Braud 9070L, die gemeinsam mit der passenden neuen Fruchtsorte im Landwirtschafts-Simulator 22 ihr Debüt feiert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Landwirtschafts-Simulator 22: Realistischer gestaltet als je zuvor

Aber Optik ist noch längst nicht alles: Die Soundabteilung von GIANTS Software hat den Audioaspekt mit Echtzeit-Klangtransformationen, die auf die Umgebung reagieren, und noch mehr mechanischen Details wie beweglichen Deckeln, Schrauben und vielen geräuschvollen Hydraulikkomponenten erheblich verbessert.

“Der Landwirtschafts-Simulator 22 enthält nicht nur die größte Landmaschinenflotte der Serie. Er umfasst auch die genaueste und umfangreichste Digitalisierung echter landwirtschaftlicher Geräte – darauf können wir stolz sein. Wir danken allen unseren Partnern für die kontinuierliche Zusammenarbeit, die dies möglich gemacht hat”, kommentiert Thomas Frey, Creative Director bei GIANTS Software.

Der Landwirtschafts-Simulator 22 erscheint am 22. November 2021 für PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation4, Xbox One und Stadia. Mehr zum Spiel findet ihr in unserem Mega-Guide-Artikel.