Kojima – Der Teaser-König hat wieder zugeschlagen!

Hideo Kojima. Unser aller Liebling. Erfinder der Metal Gear Solid Saga und Träumer des Silent Hill Revivals mit der unvergesslichen P.T. Demo, bevor dieser mit der Trennung von Konami platzte. Er ist bekannt für seine berüchtigten Teaser-Veröffentlichungen, bevor es zur eigentlichen Ankündigung kommt. Jeder Metal Gear Solid Teil hatte seine eigene Teaser-Kampagne. Nun schlägt er wieder zu!

Kojima auf Twitter – Das “WER” folgt dem “WO”

Gewohnt kryptisch hat Hideo Kojima heute Nachmittag einen Tweet abgesetzt. In diesem schreibt er “Die Antwort auf das WER auf der TGS folgt dem nächsten WO”. Wie bitte? Zu sehen ist dabei eine Silhouette eines weiblichen Gesichte, zumindest ab der Nase und geht in etwa bis zu den Schultern. Man würde sagen, es handelt sich dabei um ein schlechtes Passfoto. Unterhalb des Bildes ist ein Symbol und das Logo von Kojima Productions.

Die Tokyo Game Show findet am 9. Dezember statt! Somit müssen wir sage und schreibe 3 Monate warten, bis der Vorhang gelüftet wird. Jedoch schreibt Kojima, dass die Antwort beim “nächsten WO” folgt. Dies könnte also auch bedeuten, dass noch ein weiteres Teaser-Posting folgen wird. In diesem könnte die Person vorgestellt werden. Aber vermutlich noch nicht das Spiel, um welches es geht? Wie immer sehr mysteriöse Worte von unserem Lieblings-Produzenten.

The answer to “WHO” at TGS will be in the next “WHERE”. pic.twitter.com/y6Y6l7gAxo — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 5, 2022

Death Stranding 2 – Ist es soweit?

Vor gut fünf Monaten hatte sich Schauspieler Norman Reedus, welcher den Hauptcharakter Sam Bridges in Death Stranding spielt, über dessen Fortsetzung verplappert. Er bestätigte in einem Interview ganz nebenbei, dass er bereits an einer Fortsetzung mit Star-Entwickler Hideo Kojima arbeitet. Kojima veröffentlichte aufgrund der Aussage von Norman Reedus eine Reihe von Bildern auf seinem Twitter-Account. In diesen hockt Norman Reedus auf dem Boden und Hideo Kojima steht hinter mit dem berühmt berüchtigten Baseballschläger “Lucy“, bekannt aus der Serie “The Walking Dead“. Hier spielt Norman Reedus eine der Hauptrollen. Im nächsten Bild umarmen sie sich aber bereits, um zu zeigen, dass alles bestens sei, zwischen den Freunden.

Nun könnte der Teaser eben genau eine Andeutung auf Death Stranding 2 sein. Es wird bereits gemunkelt, dass es sich bei der Silhouette um Elle Fanning handelt. Sie spielt ebenfalls einen der Hauptcharaktere in Death Stranding. Ein weiteres Anzeigen ist das Symbol auf dem Bild. Es sieht aus wie eine Brücke. Das Spiel Death Stranding handelte genau darüber, Brücken und Wege auf einer postapokalyptischen Welt zu bauen.

Selten haben wir auch erlebt, dass Hideo Kojima an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet. Sein Herz und seine Seele sind immer zu 100% bei einem Projekt. Es ist also stark davon auszugehen, dass es sich um die Fortsetzung handeln wird.

Death Stranding 2 – Wollen wir das?

Als erstes, neues Projekt nach der Metal Gear Solid Reihe waren die Erwartungen an eine neue Serie von Hideo Kojima sehr hoch. Der Erfinder einer der wichtigsten Spieleserien in der Geschichte begab sich auf neue Ufern mit seinem eigenen Studio. Die Feedbacks und Reviews ließen aber zu wünschen übrig. Die Community war sichtlich nicht erfreut mit dem Endprodukt und Gamer ließen dies mit den mäßigen Verkaufszahlen den Entwickler-Guru spüren. Trotz allem wurde noch ein Director´s Cut und eine grafisch aufgewertete Version für die PS5 veröffentlicht. Leider hat es den Erfolg für die Serie aber nicht weiter gefördert.

Ob es also der taktisch richtige Zug wäre, eine Fortsetzung eines mäßigen Titels zu bringen, sei dahingestellt. Will Hideo Kojima seinen Fans zeigen, dass er doch recht hatte mit Death Stranding? Haben wir ihn einfach nicht verstanden und legt jetzt deshalb nochmals einen drauf? Kann Death Stranding überhaupt eine Fortsetzung gebrauchen?

Stand heute wissen wir noch gar nichts. Lassen wir uns eines besseren belehren.

