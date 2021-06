King’s Bounty II – Collector’s-Edition und Pre-Order-Boni vorgestellt

(C) Koch Media und 1C Entertainment

Publisher Koch Media und das Entwicklerteam von 1C Entertainment haben die verschiedenen Editionen sowie die Pre-Order-Boni für King’s Bounty II vorgestellt. Der Fortsetzung der King’s Bounty-Videospielreihe die erstmalig in den 90er Jahren auf den Markt gekommen ist. Lange war es Still um diese Reihe, doch mit der Fortsetzung möchten Publisher und Entwickler an der alten Glorie ansetzen.

King’s Bounty II werden zwei physischen und drei digitalen Versionen mit folgenden Inhalten spendiert:

Physische Varianten

Day One-Edition;

King Collector’s-Edition – mit einer echten Königskrone, einem doppelseitigem Poster und Hardcover Artbook mit 36 Seiten sowie dem Soundtrack.

Digitale Varianten

Day One-Edition;

Lord’s Edition – steht nur allen Vorbestellern zur Verfügung. Neben dem Hauptspiel enthält es noch Zusatzinhalte wie „Stock der Täuschung“, „Eishammer“, „Stab der Harmonie“, „Tyrants Schwert“, „Rüstung der Verderbten“ und das Premiumpaket „Helden & Schurken“;

Duke’s-Edition – diese Edition steht lediglich allen Epic Game Store – und Steam-Mitgliedern zur Verfügung. Enthalten ist das Hauptspiel, alle Inhalte der Lord’s-Edition sowie ein exklusives digitales Artbook und der original Soundtrack von King’s Bounty II.

In King’s Bounty II breitet sich Finsternis über die Welt von Nostria aus. Denn durch Verschwörungen, Sabotage und Nekromantie wird die Welt zu einem zunehmend ungemütlicheren Ort. Doch die letzte Hoffnungen des Königreichs wandelt bereits auf dieser Erde. Wodurch der Friede von Nostria doch nicht unerreichbar fern ist und das Chaos wieder zur Ordnung werden kann.

Ihr zählt zu einer dieser Hoffnung in King’s Bounty II und befehligt eure persönliche Armee. In einem nicht-linearen Abenteuer voller Verrat, Opfer und Überleben müsst ihr für eure und die Zukunft der Welt kämpfen. Die Kämpfe werden im klassischen rundenbasiertem Stil ausgetragen, wodurch sich die Entwickler treu bleiben. Schwere Entscheidungen sollen euch die Intensität der Saga wieder ein Stück näher bringen.

King’s Bounty II wird auf Nintendo Switch, PC via Epic Game Store und Steam, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Nachfolgend findet ihr den offiziellen Pre-Order Trailer und einige Screenshots des Spiels.