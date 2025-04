Kingdom Come: Deliverance II bekommt Hardcore-Modus

Der Hardcore-Modus von Kingdom Come: Deliverance II ist da – und er fordert dich auf eine Weise heraus, wie du es nie erwartet hättest. Auf vielfachen Wunsch der Community gibt es nun diese optionale Spielvariante, die das Spielerlebnis noch intensiver und realistischer macht.

Was macht den Hardcore-Modus so besonders? Im Hardcore-Modus wirst du dich von gewohnten Hilfestellungen wie der Kartenposition oder dem Kompass verabschieden müssen. Stattdessen musst du dich ganz auf dein Gefühl und die Welt um dich herum verlassen. Schnellreisen gibt es nicht mehr – du bist auf deine Füße angewiesen. Aber das ist nicht alles. Du wirst zu Beginn des Spiels drei dauerhafte negative Eigenschaften wählen müssen, die dein Überleben erschweren. Wie wäre es, wenn du mit „Rückenproblemen“ nur noch weniger tragen kannst oder als „Hungriger Heinrich“ ständig auf Nahrung angewiesen bist? Das sorgt für zusätzliche Herausforderungen und macht die Welt von Kingdom Come: Deliverance II noch lebendiger.

Kingdom Come: Deliverance II – Warum hat man den Hardcore-Modus weiterentwickelt?

Karel Kolmann, Senior Game Designer bei Warhorse Studios, erklärt, dass man den Hardcore-Modus aus dem ersten Teil übernommen hat, aber nicht einfach nur kopiert.

„Wir haben nur ein paar der Perks des ersten Spiels beibehalten und dann neue kreiert, um eine brandneue Herausforderung zu erschaffen. Es geht ja nicht nur darum, das Spiel schwieriger zu machen, sondern auch darum, es immersiver zu gestalten. Im Hardcore-Modus des ersten Spiels haben wir zum Beispiel die Position des Spielers auf der Karte deaktiviert und den Kompass entfernt, aber dieses Mal sind wir noch weiter gegangen. Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, verschiedene NPCs nach dem eigenen Standort in der Welt zu fragen, was das Spiel noch immersiver macht. Man kann auf der Straße Reisende treffen und sie nach dem Weg fragen“, so Kolmann.

Für alle, die ihrem Charakter noch mehr Stil verleihen wollen, gibt es den DLC „Ausrüstung des tapferen Jägers“. Dieser ist ab sofort auch separat erhältlich und enthält zahlreiche neue Ausrüstungsgegenstände, die dich als Jäger im mittelalterlichen Wald glänzen lassen. Darunter befinden sich der „Hut des heiligen Hubertus“, die „Gugel des Jägermeisters“ und die „Armbrust der Artemis“, eine neue Fernkampfwaffe. Mit dieser Ausrüstung bist du bestens gerüstet für die Herausforderungen, die das Spiel bietet.

Wer auf der Suche nach einer noch realistischeren und anspruchsvolleren Erfahrung ist, wird den neuen Hardcore-Modus von Kingdom Come: Deliverance II lieben. Die zusätzlichen Herausforderungen und das immersivere Spielerlebnis machen das Spiel zu einer echten Herausforderung – und das nicht nur für erfahrene Spieler. Entweder wirst du es lieben oder daran zerbrechen.

Kingdom Come: Deliverance II ist für PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X/S in den Versionen Day One, Gold und Collector’s Edition erhältlich.