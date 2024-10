Just Dance 2025: Alle Songs in der Übersicht

Seit dem 15. Oktober 2024 ist Just Dance 2025 von Ubisoft für die PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich. Im Folgenden schauen wir uns ganz genau an, welche Songs es in die diesjährige Edition geschafft haben.

Insgesamt bietet der Titel an die vierzig neue Lieder. Zusätzlich stehen treuen Spielern auch Songs aus früheren Ausgaben zur Verfügung. Für noch mehr Auswahl kann wie üblich noch ein kostenpflichtiges Just-Dance+-Abonnement abgeschlossen werden. Damit würde die Bibliothek auf über 400 Musikstücke anwachsen.

Just Dance 2025 Edition is available now! Get your friends and family together to dance and enjoy 40 hot new songs, whether you want to take the party to a whole new level or create special family moments! https://t.co/usDaSHx83m pic.twitter.com/taKvfPWGQM

— Just Dance 2025 Edition (@justdancegame) October 15, 2024