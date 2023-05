Jedi: Survivor – Härtester Bossfight für den Poncho

Der "Frosch" ist wieder da.

Jedi Survivor bietet weit mehr als nur einen Bossfight im Spiel. Wie auch schon im ersten Teil, begegnet man immer wieder legendären Gegnern, die wirklich eine Herausforderung sind. Wie zum Beispiel die Kopfgelder, welche man in Star Wars Jedi: Survivor sammeln muss. Aber der härteste Bossfight im ganzen Spiel, ist gar nicht so unbekannt, wenn man den ersten Teil gespielt hat. Es ist die Brut des Oggdo Bogdo.

Jedi Survivor : Für den Poncho durch die Hölle

Solltet ihr Star Wars Jedi: Fallen Order durchgespielt haben und dabei gründlich vorgegangen. So werdet ihr euch an dieses Frosch-Wesen erinnern. Oggdo Bogdo. Welches euch im Kampf das Leben zur Hölle machen konnte. Und als wäre dieser Fight nicht schon genug gewesen. So taucht in Jedi Survivor seine Brut in einem neuen Bossfight auf, ohne den ihr nicht an euren Poncho kommen werdet. Einem Bossfight bei dem es euch Niemand verübeln könnte, wenn ihr irgendwann doch die Schwierigkeit runter schraubt.

Denn die Brut von Oggdo ist der härteste Gegner im ganzen Spiel. Aufgrund der Tatsache, dass man fast keinen Angriff dieser Kreatur blocken kann. Und während die gewöhnliche “Biss-Attacke” bereits einen massiven Schaden verursacht. Sind die anderen Angriffe (insbesondere die leuchtenden) im Regelfall ein Instant Kill. Ebenso wenn euch die Brut von Oggdo mit der langen Zunge erwischen sollte. Denn dann werdet ihr mit einem Happ einfach gefressen.

Am Ende wartet die Belohnung auf euch!

Jetzt fragt man sich natürlich, warum sollte ich mir diesen Kampf überhaupt antun? Ich kann ja einfach weiter ziehen ohne die Brut von Oggdo zu bekämpfen. Und auch das, würde euch Niemand verübeln. Denn ihr könnt weiterhin ein geniales Spiel erleben. Jedoch solltet ihr wissen, dass hinter diesem Bossfight in Jedi Survivor auf euch der PONCHO wartet.

Ihr findet diesen Boss auf Koboh im Fort. Wenn ihr auf die Mauern hinauf klettert, landet ihr auf einem Dach voller Droiden. In der Mitte dieses Dachs ist eine Falltür, welche euch nach unten in den Fight fallen lässt.