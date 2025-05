Jade Raymond verlässt Haven Studios – Gründerin zieht sich zurück

Jade Raymond, eine bekannte Persönlichkeit der Videospielbranche und Gründerin von Haven Studios, hat das Unternehmen verlassen. Dies bestätigte Sony Interactive Entertainment am Freitag in einer offiziellen Mitteilung. Im Jahr 2021 gründete Raymond Haven Studios, das Sony bereits 2022 übernahm.

Erste Spielentwicklung sorgt für gemischte Reaktionen

Raymonds Rückzug erfolgt nur wenige Wochen nach einer externen Testphase des ersten großen Projekts des Studios: Fairgames. Der Multiplayer-Shooter wurde auf der PlayStation Showcase 2023 vorgestellt und sollte ursprünglich im Herbst 2025 erscheinen. Laut Insidern soll das Spiel in internen Tests auf gemischte Resonanz gestoßen sein, ein möglicher Faktor für Raymonds Entscheidung, das Studio zu verlassen.

Nach dem Weggang der Gründerin übernehmen Marie-Eve Danis und Pierre-François Sapinski die Leitung des Studios als Co-Studioleiter. Beide gelten als erfahrene Führungspersönlichkeiten innerhalb des Teams. Sony betonte, dass man trotz des Führungswechsels weiterhin an Haven Studios und der Entwicklung von Fairgames festhalte. Fans und Brachenkenner reagieren mit gemischten Gefühlen auf den Abgang der Veteranin, während viele gespannt beobachten, wie sich Haven Studios ohne seine Gründerin weiterentwickeln wird.

Zukunft von Fairgames ungewiss

Der Release von Fairgames wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Fans müssen also noch warten, bis Entwickler und Publisher mehr von dem Spiel zeigen, das sie ursprünglich als „Heist-Shooter mit starkem Fokus auf Teamplay und Stil“ angekündigt haben.

Jay Raymond und ihre beeindruckende Karriere

Jade Raymond blickt auf eine beeindruckende Karriere in der Spielebranche zurück. Ihren Durchbruch feierte sie als Produzentin des ersten Assassin’s Creed bei Ubisoft. Später war sie an der Entwicklung von Watch Dogs beteiligt, gründete Motive Studios bei EA und leitete Googles kurzlebige Games & Entertainment-Sparte. Ob und wohin Raymond nun wechseln wird, ist bislang nicht bekannt. In der Branche wird jedoch bereits spekuliert, dass sie sich neuen kreativen Herausforderungen widmen könnte.