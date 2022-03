Noch ein “PlayStation Studio”: Sony erwirbt Haven Studios von Jade Raymond

Den Entwickler, Haven Studios, gibt es erst ein Jahr, aber das hinderte Sony Interactive Entertainment (SIE) nicht daran, ihn zu übernehmen. Derzeit arbeitet das Team von Jade Raymond an einem AAA-Multiplayer-Erlebnis. Es ist das 18te Entwickler-Studio, dass unter dem Label “PlayStation Studios” agiert.

In einen PlayStation Blog-Beitrag begrüßt Sony sein neuestes “Familienmitglied”. Erst Anfang 2021 wurde das Studio gegründet, dabei investierte man seitens Sony bereits. Nun hat man Studio komplett übernommen.

“Wir begannen unsere Zusammenarbeit mit Jade und ihrem Team Anfang 2021, als sie kurz davor standen, die Gründung von Haven Studios bekannt zu geben”, schreibt Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios, im PlayStation Blog.

“Seit ihrem ersten Pitch waren wir von Havens Vision inspiriert, ein modernes Multiplayer-Erlebnis zu schaffen, das Spieler auf positive und sinnvolle Weise zusammenbringt. Wir waren überzeugt, dass sie mit ihrer kreativen und technischen Kompetenz in der Lage sind, ein so ehrgeiziges Projekt zu verwirklichen, und freuten uns, in die Entwicklung einer neuen, originellen IP für PlayStation zu investieren.”

Excited to officially welcome @HavenStudiosinc to PlayStation Studios! Super impressed by @ibjade and her talented team, and their vision for an original multiplayer game for PlayStation. Congrats to everyone at Haven! pic.twitter.com/EjWFbh1HEc

— Hermen Hulst (@hermenhulst) March 21, 2022