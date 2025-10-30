Homura The Crimson Warriors bringt Sammelkarten zur physischen Edition

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Die Vorfreude unter Otome-Fans steigt. 2026 erscheint das historische Fantasy-Otome Homura: The Crimson Warriors für Nintendo Switch und bringt für physische Käufer in Nordamerika und Europa ein exklusives Extra mit. Die physische Standard Edition enthält einen Bonus-Trading-Card-Pack, der nur verfügbar ist, solange der Vorrat reicht. Das sorgt bereits jetzt für Sammelfieber in der Community.

Der Trading-Card-Pack liegt sowohl Exemplaren aus dem IFI Online Store als auch der Standard Edition im regulären Handel bei. Jeder Pack umfasst fünf Sammelkarten und beinhaltet je eine Karte zu jedem Love Interest. Zusätzlich ist eine der Karten mit einem holografischen Spezialfinish versehen, was die Packs für Sammler besonders attraktiv macht. Preislich liegt die physische Standard Edition 49,99 Euro.

Parallel zur physischen Veröffentlichung erscheinen zwei digitale Varianten im Nintendo eShop. Die digitale Standard Edition kostet 39,99 Euro und enthält ausschließlich das Spiel. Wer mehr möchte, greift zur digitalen Deluxe Edition. Sie beinhaltet neben dem Spiel auch digitale Kurzgeschichten sowie den digitalen Soundtrack mit 26 Tracks. Der Preis liegt 54,99 Euro.

Fans können die physische Version im IFI Online Store bereits auf die Wunschliste setzen oder über die offiziellen Händlerlinks auf der Website vorbestellen. Erfahrungsgemäß sind physische Otome-Editionen schnell vergriffen, weshalb frühes Sichern ratsam ist.

Worum geht es in Homura: The Crimson Warriors

Die Story setzt vierzehn Jahre nach der historischen Schlacht von Sekigahara an. Japan ist politisch gespalten. Das Tokugawa Shogunat hat die Macht übernommen und plant, den Toyotomi-Clan endgültig zu zerschlagen. Der Toyotomi-Clan verschanzt sich in Osaka Castle und ruft Verbündete im Land zur Unterstützung auf. Nur wenige folgen dem Ruf. Unter ihnen ist Nobushige Sanada, der zweite Sohn der Sanada Familie, der nach Sekigahara unter Hausarrest auf dem Berg Kudo lebte. An seiner Seite stehen die Sanada Ten Braves, eine loyale Gruppe von zehn Ninja.

Auf ihrer Reise treffen sie auf mysteriöse Schwertkämpfer, gefährliche Assassinen der Ura Yagyu sowie weitere mächtige Krieger. Der Titel erzählt das letzte Kapitel der Sengoku Ära und verbindet historische Ereignisse mit romantischen Handlungssträngen.

Spieler schlüpfen in die Rolle von Mutsumi Mochizuki. Sie begleitet die Crimson Warriors und erlebt eine epische Liebesgeschichte, die von Loyalität, Ehre und schweren Entscheidungen geprägt ist. Mehrere Enden und zahlreiche CGs bieten hohen Wiederspielwert. Features wie Energy Reading, Ninja-Guidance und Ninja-Rangsysteme sorgen für spielerische Tiefe. Die Balance zwischen Kampfkraft und Gesundheit kann den Verlauf der Story entscheidend beeinflussen.

