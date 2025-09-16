Homura: The Crimson Warriors bringt Liebe und Sengoku-Drama auf die Switch

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Homura: The Crimson Warriors erscheint 2026 für die Nintendo Switch im Westen. Publisher Idea Factory International bringt damit einen Titel zurück, der ursprünglich 2018 für die PS Vita in Japan veröffentlicht wurde. Die Switch-Version kam dort bereits 2024 auf den Markt. Nun dürfen sich auch westliche Spieler auf das historische Otome-Abenteuer freuen.

Die Handlung setzt 14 Jahre nach der Schlacht von Sekigahara an, die Japan in zwei Lager spaltete. Das Tokugawa-Shogunat plant, den Toyotomi-Clan endgültig auszulöschen. Als letzte Bastion dient die Burg Osaka, wo sich der Clan mit seinen verbliebenen Verbündeten gegen die Übermacht zur Wehr setzt.

Im Zentrum der Geschichte steht Nobushige Sanada, zweitgeborener Sohn der Sanada-Familie. Nachdem Sekigahara unter Hausarrest gestellt wurde, findet er nun die Chance, erneut in den Kampf zu ziehen. An seiner Seite stehen die Sanada Ten Braves, eine Gruppe von Ninja, die ihrem Herrn auch nach dem Exil treu ergeben bleibt.

Doch sie sind nicht allein. Auf der Gegenseite lauern die Ura Yagyu, Assassinen im Auftrag des Shogunats, die als mysteriöse Schwertkämpfer und gefürchtete Krieger den Sanada-Truppen entgegentreten. Damit zeichnet sich in Osaka das letzte Kapitel der Sengoku-Zeit ab, in dem Loyalität, Ehre und Liebe gleichermaßen auf die Probe gestellt werden.

Liebe im Schatten des Krieges

Wie es sich für eine Otome Visual Novel gehört, rückt nicht nur der Kampf, sondern auch die Romantik in den Mittelpunkt. Spieler übernehmen die Rolle von Mutsumi Mochizuki, die Seite an Seite mit den Crimson Warriors kämpft. Mehrere Enden und zahlreiche Illustrationen (CGs) sorgen dafür, dass sich die Geschichte ganz unterschiedlich entwickeln kann.

Ein zentrales Spielelement ist das sogenannte Energy Reading. Mit dieser Fähigkeit kann Mutsumi die Zuneigung ihrer potenziellen Love Interests ebenso messen wie den Zustand ihrer mystischen Ringe. Diese verleihen den Kriegern enorme Kraft, zehren jedoch an ihrer Gesundheit. Wer die Balance nicht wahrt, riskiert, geliebte Figuren ins Verderben zu stürzen.

Zusätzliche Tiefe erhält das Spiel durch Ninja-Schriftrollen, die es ermöglichen, Szenen erneut zu besuchen und alternative Handlungswege auszuprobieren. Spielerinnen können dadurch Beziehungen neu justieren und den Verlauf der Geschichte aktiv verändern. Zudem lässt sich im Verlauf der Story der eigene Ninja-Rang steigern, bis hin zum Meister-Level, was neue Fähigkeiten freischaltet und das Überleben im Krieg entscheidend beeinflussen kann.

Ein Muss für Otome- und Geschichts-Fans

Homura: The Crimson Warriors verbindet historische Fantasy mit romantischer Visual Novel-Erzählung. Die Mischung aus epischer Sengoku-Atmosphäre, interaktiver Erzählweise und Liebesgeschichten dürfte besonders Fans von Otome Spielen mit historischem Hintergrund ansprechen. Ähnlich wie bei Hakuouki welches ebenfalls zur Zeit des Tokugawa-Shogunats angesiedelt ist.

Die Standard Edition ist ab sofort im Online Store von Idea Factory International auf die Wunschliste setzbar. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für den Westen steht noch aus – sicher ist nur: Wer historische Settings und dramatische Romanzen liebt, sollte sich 2026 rot im Kalender markieren.

