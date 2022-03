Hogwarts Legacy: Wird es Mikrotransaktionen im Spiel geben?

Ohne große Umschweife: Hogwarts Legacy ist eines der am meisten erwarteten Videospiele des Jahres 2022. Eine moderne Videospieladaption des beliebten Fantasy-Franchise Harry Potter – ohne Harry Potter. Das Open World-Action-Rollenspiel lässt Spieler in die Rolle eines neuen Schülers (ab der fünften Klasse) in die Zauberschule schlüpfen. Nach der Gameplay-Präsentation steht natürlich die Frage nach Mikrotransaktionen in Hogwarts Legacy im Raum.

Das von Avalanche Software entwickelte und von Warner Bros. Interactive Entertainment (durch das Label Portkey Games) veröffentlichte Spiel, erlebte bisher einige Release-Verzögerungen. Doch nun wurde es für Weihnachten 2022 angekündigt und erscheint für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC und Nintendo Switch (Cloud-Version).

Nach all der Fülle und Größe des Spiels stellt man sich natürlich die entscheidende Frage:

Wie es scheint wird es in Hogwarts Legacy KEINE Mikrotransaktionen geben. Das Action-Rollenspiel wird keine virtuellen Güter (wie Skins) hinter einer Paywall oder Mikrozahlungen für zusätzliche Inhalte haben.

Wer Sorgen um viele kleine Geldbeträge im Spiel hatte, die man zahlen muss, dem kann man den Twitter-Beitrag von Chandler Wood, Community Manager von Hogwarts Legacy, ans Herz legen. Dieser “entwarnte” nämlich beim Thema Mikrotransaktionen.

We've seen this question coming up and want to set the record straight.

There are no microtransactions in Hogwarts Legacy.

— Chandler Wood (@FinchStrife) March 17, 2022