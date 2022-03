Hogwarts Legacy: Entwickler zeigen “Hinter den Kulissen”-Video

Warner Bros. Games (via dem Label Portkey Games) veröffentlichte via einer PlayStation State of Play-Show offiziell das Gameplay zu Hogwarts Legacy vor. Das demnächst erscheinende Open-World-Action-Rollenspiel wird von Avalanche Software entwickelt und ist in der Zauberwelt des 19. Jahrhunderts angesiedelt. Nun gibt uns der Entwickler von Hogwarts Legacy Einblicke zum “Making Of”..

Die Gameplay-Enthüllung brachte uns tiefe Einblicke, einschließlich der Charakteranpassung und einer Vielzahl von Zaubersprüchen, Abenteuern, Missionen, Schauplätzen und Charakteren, denen die Spieler als Hogwarts-Schüler begegnen. Außerdem wurde das offizielle Hinter-den-Kulissen-Video mit Kommentaren der kreativen Köpfe von Avalanche Software veröffentlicht.

Hogwarts Legacy: Was uns die Entwickler sagen möchten

Hogwarts Legacy steckt voller packender Magie und stellt Spieler in den Mittelpunkt ihres eigenen Abenteuers. Als frisch gebackene Schüler im 5. Schuljahr an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, werden Fertigkeiten erlernt, um mächtige und uralte Magie zu nutzen.

Spielende erleben eine ungeschriebene Geschichte und begeben sich auf eine gefährliche Reise, um eine geheime Wahrheit der Zauberwelt aufzudecken. Im Verlauf des Abenteuers entwickeln sich die Fähigkeiten des Charakters weiter, indem mächtige Zaubersprüche gemeistert, Tränke gebraut und magische Pflanzen geerntet werden, um gegen tödliche Feinde zu bestehen. Unterwegs treffen Spielerinnen und Spieler neue Freunde, die sie begleiten können, haben mit den Lehrerinnen und Lehrern der Schule zu tun und müssen sich Bedrohungen stellen, die die Zukunft aller Hexen und Zauberer gefährden können.

Avalanche Studios, der Entwickler von Hogwarts Legacy, zeigt uns in einem “Hinter den Kulissen”-Video einiges, was uns schon immer interessiert hat.

Hogwarts Legacy erscheint im Winter 2022 und wird von Warner Bros. Games unter dem Label Portkey Games veröffentlicht. Das Spiel wird für PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und Windows PC erhältlich sein. Es wird nur wenige Orte geben, die wir aus Harry Potter kennen, die nicht im Spielt enthalten sind.