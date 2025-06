Helldivers 2: Review-Bomb-Cape ist endlich da – Gratis-Geschenk für alle Spieler!

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Was einst ein Aufreger war, ist heute Kult: In Erinnerung an die große Kontroverse rund um die PSN-Zwangsverknüpfung bekommen alle Spieler von Helldivers 2 jetzt ein ganz besonderes Geschenk. Das Entwicklerstudio Arrowhead hat das lange erwartete Cape mit dem ironischen Namen „Pillars of Freedom“ veröffentlicht und damit einen der größten Community-Momente des Spiels gewürdigt.

Vor rund einem Jahr sorgte Sony für Aufregung, als plötzlich alle PC-Spieler von Helldivers 2 gezwungen werden sollten, ihre Konten mit dem PlayStation Network zu verknüpfen. Der Aufschrei war gewaltig, inklusive Tausender negativer Steam-Reviews. Auch Arrowhead-Chef Johan Pilestedt zeigte offen sein Unverständnis. Am Ende lenkte Sony ein.

Was blieb, war ein starker Moment der Spieler-Einigkeit und zahlreiche Fan-Designs von Capes, auf denen der absackende Steam-Review-Graph verewigt wurde.

Jetzt offiziell: Das Cape für alle Helldivers 2-Revolutzer

Mit einem Jahr Abstand hat Entwickler Arrowhead nun den nächsten Schritt gemacht und das Motiv als offizielles Cape ins Spiel gebracht. Der neue Name „Pillars of Freedom“ passt perfekt zur satirischen Erzählung des Spiels.

In einem Social-Media-Post verkündete Arrowhead den Release so: „Zu Ehren ihres bedingungslosen Einsatzes für die gelenkte Demokratie wurden die Helldivers mit einem Gedenkumhang ausgezeichnet. Das neue Uniformteil wird in allen Super Destroyer Armories erhältlich sein, sobald die Einführung abgeschlossen ist.“

Das Item ist ab sofort in allen Super-Zerstörer-Armories verfügbar. Wie bei früheren Belohnungen kann es jedoch ein wenig dauern, bis es bei jedem Spieler auftaucht.

Die ersten Reaktionen der Community? Pure Begeisterung. Spieler feiern Arrowhead erneut für den Community-Fokus und den Humor.

Helldivers 2 bleibt ein Paradebeispiel für gutes Community-Management. Die Geschichte rund um die PSN-Verknüpfung ist jetzt nicht nur eine Erinnerung, sondern auch ein schickes Cape. Gut gemacht.