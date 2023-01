Halo Infinite: Roadmap für 2023 enthüllt – 343 hat das Spiel noch nicht abgeschrieben

Halo Infinite Fakten

Was passiert 2023 in Halo Infinite? Der Ego-Shooter von 343 Industries hat nach dem Release, vor mehr als einem Jahr, so ziemlich jede Hürde im Hürdenlauf umgestürzt, die es gegeben hat. 343 Industries ist aber noch immer drauf und dran das Spiel besser zu machen, neue Inhalte und Features zu präsentieren. Die Entwickler von Halo Infinite haben nun eine Roadmap für dieses Jahr veröffentlicht. Das erwartet uns bis Juni 2023.

Senior Community Manager John Junyszek sagte auf Twitter, dass die im September veröffentlichte Roadmap für neue Inhalte und Features abgearbeitet wird.

Viele Dinge, die Junyszek anspricht, sind bereits im Winter Update 2022 passiert. Der Beta-Start der Schmiede (Forge), der häufig angeforderte Browser für benutzerdefinierte Spiele und mehr und viele andere Fan-Wünsche. In den kommenden Monaten wird es noch mehr zusätzliche Spielmodi, Maps und mehr geben.

What's one aspect (current or future) of Halo Infinite you'd like to learn more about? 🧐

— John Junyszek (@Unyshek) January 4, 2023