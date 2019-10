Halo Infinite – 343 Industries hat einen Mops für den Soundtrack genutzt

Halo: Infinite - (C) Microsoft

Hunde sind die neuen Könige der Videospiele-Branche. Im Februar werden sie unser kollektives Mindshare mit The Last of Us Part 2 dominieren, aber nächstes Jahr wird es ein weiteres großes Spiel geben, bei dem ein Hund für etwas anderes eingesetzt wird. Die Entwickler von Halo Infinite, 343 Industries, haben kürzlich auf Instagram gezeigt, wie das aussehen wird.

Die Entwickler haben nämlich einen kleinen Mops namens Gyoza in ihr Aufnahmestudio gebracht, um eine Reihe von Geräuschen von ihm aufzunehmen. Von Schlürfen und schwerem Atmen bis zu Grunzen und Rülpsen und allem anderen dazwischen. So entzückend dieser Mops auch aussieht, es ist eine sichere Wette, dass 343 Gyozas Geräusche verwenden wird, um Soundeffekte für etwas viel Unheimlicheres im Spiel selbst zu erzeugen. Wahrscheinlich werden ein paar Aliens so klingen, gegen die man kämpft. In jedem Fall lohnt es sich, das Video anzuschauen, auch wenn man kein Halo-Fan ist. Alleine schon wegem dem Mops.

Halo Infinite wird zu Weihnachten 2020 für Xbox One, Xbox Scarlett und PC erhältlich sein. Nächstes Jahr wird es auch einige Betas geben, die zuerst auf Xbox One verfügbar sein werden.