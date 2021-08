Halo Fan feiert Jubiläum mit einem beeindruckenden Musikvideo

Halo Infinite erscheint im Herbst 2021 für Xbox Series X, Xbox One und Windows 10. - (C) Microsoft, 343 Industries

Die Entwickler der Halo-Reihe können inzwischen auf ein langlebiges Franchise zurückblicken, welches sie bereits 20 Jahre begleitet. Viele von uns hat dieses Franchise nachhaltig geprägt, denn ohne Entwickler Bungie hätten wir nicht erahnen können wie gut First-Person-Shooter auf der Konsole funktionieren.

Neben Microsoft und 343 Industries feiern auch die zahlreichen Fans das 20-jährige Jubiläum des Sci-Fi-Shooters. Die Liebe zum Franchise lodert schließlich schon lange in den Fans, worunter auch der Reddit-User und Halo Fan “FlandersNed” dazuzählt. Der Reddit-User hat erst vor wenigen Tagen seine Arbeiten an seinem Musikvideo zum Halo-Franchise beendet. Hierbei verwendet er zahlreiche Landschaftsszenen der Reihe und setzt sie dem direkten Vergleich zueinander aus. Hierbei wird deutlich welch fantastische Reise das Franchise hinter sich hat und wie viel Detailverliebtheit in dem Franchise steckt.

Viele Reddit-User haben diesen Beitrag kommentiert und ihn für die 2-jährige Arbeit gelobt. Unter den Usern war auch “343_farn” der sich als Mitglied des Entwicklerstudios zu erkennen gegeben hat. Dieser hat die Arbeit gelobt und es als “Gutes Zeug” eingestuft.

Die Reise des Halo-Franchise

Im Jahr 2001 konnten wir unsere Reise mit dem Master Chief (Halo: Kampf um die Zukunft) auf dem PC sowie der Xbox beginnen. Anschließend wurden Halo 2 und Halo 3 mit einem Abstand von jeweils drei Jahren veröffentlicht, wodurch die Trilogie komplett war. Danach folgten zahlreiche Spin-Offs, bei denen auch mal andere Genres zum Einsatz kamen. Nach zehn Jahren erhielt der Erstling eine Neuauflage und wurde unter dem Namen Halo: Combat Evolved Anniversary veröffentlicht. Ein Jahr später veröffentlichte 343 Industries mit Halo 4 ihren ersten Halo-Ableger, nachdem sie die Entwicklung der Reihe von Bungie übernommen haben.

Halo 4 erzielte innerhalb der ersten 24 Stunden Einnahmen von 220 Millionen Dollar, wodurch es allein wirtschaftlich ein großer Erfolg war. Die hohe Einnahmesumme zeigt auch deutlich wie groß der Wunsch nach einem neuen Halo-Ableger war. Viele Spin-Offs später erschien auch die Halo – The Master Chief Collection und Halo 5: Guardians für Xbox One. In der Master Chief Collection waren die Ableger 1-4 enthalten, die den perfekten Einstieg für den fünften Teil der Reihe geboten hat.

Halo Infinite kommt!

Auf der E3 2018 wurde dann erstmalig der sechste Teil der Halo-Reihe präsentiert und sah vielversprechend aus. Halo Infinite ist zwar noch nicht veröffentlicht, jedoch kursieren immer mal zahlreiche Gerüchte um das Spiel. So sprachen einige davon dass der neuste Ableger nicht mehr für Xbox One erscheinen wird. Doch die Entwickler haben diese Falschmeldung schnell mit einer Stellungnahme im Keim erstickt. Doch die kürzlich vorgestellte “Technische Vorschau” fand nicht nur Anklang bei den Fans. Manche Xbox-One-Besitzer hatten mit einigen Problemen zu kämpfen.

Für dich von Interesse: Splitgate-Entwickler fragen Fans nach gewünschten Ranglisten-Modi

Nach vielen Rückschlägen und problematischen Entwicklungsverläufen soll Halo Infinite dieses Jahr im November für PC, Xbox One und Xbox Series X/S auf dem Markt erscheinen.