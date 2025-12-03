Half-Life 3 angeblich vor Ankündigung: Große Enthüllung am 11. Dezember?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Gerüchteküche rund um Half-Life 3 kocht massiv über, eigentlich seit Wochen! Ein mutmaßlicher Entwickler aus dem Bereich KI und Machine Learning hat nun behauptet, für eine „externe Forschungseinrichtung“ zu arbeiten, die Valve bei der Entwicklung revolutionärer Physiktechnologie unterstützt haben soll. Noch brisanter: Er behauptet, dass Half-Life 3 am 11. Dezember 2025 offiziell angekündigt wird.

Der Beitrag stammt von einem Reddit-Nutzer namens Source2LeakAIML, der in den Subreddits zu Valve und Half-Life seine Aussagen veröffentlichte. Obwohl keine dieser Informationen verifiziert ist, sorgt der Leak wegen seiner technischen Details und des angeblichen Enthüllungstermins für viel Aufmerksamkeit in der Community.

Warum Half-Life 3 angeblich so lange blockiert war

Der angebliche Entwickler erklärt, dass nicht Story oder fehlende Ideen die Entwicklung verzögert hätten. Entscheidend sei vielmehr die rechnerische Belastung gewesen.

Laut seiner Aussage wartete Valve auf einen technologischen Durchbruch im Bereich Physiksimulationen: „Der Durchbruch war die Fähigkeit, Flüssigkeiten und Zerstörung nicht länger durch teure, deterministische Berechnungen zu simulieren, sondern durch Machine Learning.“

Damit wäre erstmals möglich, extrem komplexe physikalische Abläufe in Echtzeit zu berechnen, ohne High-End-Hardware zu benötigen.

Wie die neue Physikpipeline funktionieren soll

Der angebliche Leak beschreibt eine neue Pipeline für die Source 2-Engine, die so noch nie in einem Spiel verwendet wurde:

In der Entwicklungsphase laufen extrem detaillierte, teure Simulationen.

Diese erzeugen „Ground Truth“-Datensätze.

ML-Modelle werden darauf trainiert, physikalische Reaktionen vorherzusagen.

Im fertigen Spiel laufen die Modelle in Echtzeit auf Standard-Hardware.

Damit ließen sich laut Leak unter anderem darstellen:

Filmreife Wassersimulationen

Authentische Zerstörung von Gebäuden

Komplexe Fahrzeugphysik

Weltinteraktionen in bisher nicht erreichbarer Detailtiefe

Das Ergebnis: 100-mal mehr physische Interaktivität bei einem Hundertstel der Rechenkosten. Falls dies stimmt, wäre Half-Life 3 das erste Spiel, das Physik in einem Umfang bietet, wie man es eher aus Hollywood-Produktionen kennt.

Warum Half-Life 3 das Vorzeigeprojekt sein soll

Laut dem Reddit-Leaker plant Valve, Half-Life 3 als „Flaggschiff“ der neuen Technologie zu nutzen, ähnlich wie Half-Life 2 einst Havok-Physik in die AAA-Welt brachte. Die neue „ML-beschleunigte Physik“ sei der nächste große Sprung. Der Entwickler betont, dass er kein Valve-Mitarbeiter sei. Sein Labor habe aber offiziell mit dem Unternehmen zusammengearbeitet. Er kündigte zudem an, seinen Account bald zu löschen.

In einem späteren Kommentar ließ er eine letzte Aussage fallen: „11. Dezember ist das Datum, an dem HL3 angekündigt wird. Ich logge mich am 12. nochmal ein, um Fragen zur Physik zu beantworten. Bereitet euch darauf vor, umgehauen zu werden.“

Parallel dazu behaupteten auch mehrere Gaming-Insider, dass eine Half-Life-Ankündigung noch dieses Jahr erfolgen soll. Ob beides Zufall ist oder auf echten Informationen beruht, bleibt unklar. Valve selbst schweigt. Wie immer.

Wie glaubwürdig ist das Ganze?

Der Leak ist detailliert, aber trotzdem nicht bestätigt. Valve ist bekannt für strenge Geheimhaltung und hat Half-Life 3 über zwei Jahrzehnte nie offiziell kommentiert, auch wenn immer wieder glaubwürdige Stories herausgerutscht sind. Der technische Ansatz wirkt jedoch nicht völlig abwegig, da KI-basierte Simulationen im industriellen Bereich bereits stark an Bedeutung gewinnen.

Dennoch gilt: Bis Valve spricht, bleibt alles reine Spekulation! Seit Jahren ist Half-Life 3 nämlich nur eines: Mythos.

Umfrage

Wird Half-Life 3 jemals erscheinen? Abgegebene Stimmen: –

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!