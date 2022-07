Half-Life 2 auf Nintendos Switch gesichtet

Die Portal Companion Collection wurde am 09. Februar während einer Nintendo Direct angekündigt. Gute vier Monate später folgte dann der Release. Während des Nintendo Mini Direct Partner Showcases, am 28. Juni wurden die magischen Worte “The Portal Companion Collection will be available, later today” ausgesprochen. Ungefähr 24 Stunden nach der Veröffentlichung hatten Modder einen Port zur Hand, der es ermöglicht Half-Life 2 auf Switch zum Leben zu erwecken.

Das Geheimnis liegt im Code der Portal-Version. Half-Life 2 wäre bis auf Karten und Musik im Prinzip komplett vorhanden, erklärte einer der Modder. Was aber auch kein wirkliches Wunder ist, schließlich entstand Portal um 2005 herum aus Half-Life 2. In den Datenpaketen der Nintendo Version waren anscheinend noch sehr viele Dateien, die eigentlich nicht hätten vorhanden sein sollen. Zum Beispiel NPCs, Sprachsamples oder einige Modelle.

Modder OatmealDome gibt regelmäßige Updates über seinen Fortschritt und hat mittlerweile sogar einen Guide zur Vorgehensweise erstellt.

[Portal 1]

I wrote up a guide about how I got Half-Life 2 running on the Switch via Portal 1.

If you want to help improve the mod, I also wrote down a bunch of technical details that might be of interest. Feel free to ask if you have questions.https://t.co/oU0Ro9Qf1v

— OatmealDome (@OatmealDome) July 3, 2022