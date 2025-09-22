Hakuoki SSL ~Sweet School Life~ erscheint 2026 für Nintendo Switch

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Hakuoki SSL ~Sweet School Life~ erscheint am 12. Februar 2026 für Nintendo Switch und das pünktlich zum Valentinstag. Publisher eastasiasoft hat im Rahmen seines Fall-Showcase 2025 die erste englische Lokalisierung dieses besonderen Serienteils angekündigt. Um einen Vorgeschmack auf die Veröffentlichung zu geben, wurden die ersten englischen Screenshots und ein Opening-Video über Social Media sowie den offiziellen YouTube-Kanal präsentiert. Die physischen Editionen sind bereits vorbestellbar, wobei die Limited Edition fast vergriffen ist.

Während die meisten Hakuoki-Titel im historischen Edo-Japan angesiedelt sind, geht dieser Spin-off einen völlig anderen Weg. Hakuoki SSL ~Sweet School Life~ verlegt die bekannten Charaktere der Shinsengumi in den Alltag einer modernen japanischen Schule. Spieler übernehmen erneut die Rolle von Chizuru Yukimura, die in diesem Setting von den vertrauten Gesichtern umgeben ist.

Die Handlung bietet typische Slice-of-Life-Szenen: von humorvollen Klassensituationen über Wasserschlachten bis hin zu einem großen Schulfest. Auch romantische Elemente und Entscheidungen, die zu individuellen Enden mit jedem Charakter führen, sind Teil des Spiels. Damit schlägt die traditionsreiche Otome-Reihe ein neues Kapitel auf und richtet sich sowohl an langjährige Fans als auch an Einsteiger, die bisher keinen Zugang zur Hakuoki-Welt gefunden haben.

Die Nintendo Switch-Version bringt dabei eine wichtige Neuerung: Zum ersten Mal ist der Titel offiziell auf Englisch lokalisiert. Das bedeutet, dass internationale Fans die Dialoge, Minispiele und Events ohne Sprachbarrieren genießen können.

Limited Edition für Sammler

Neben der digitalen Version erscheint auch eine physische Ausgabe. Besonders begehrt ist die Limited Edition, die auf 2000 Stück limitiert ist. Sie enthält neben dem Spiel ein Handbuch, eine Soundtrack-CD, ein Artbook, ein Mini-Case, Joy-Con-Sticker, Acryl-Aufsteller mit den Charakteren sowie ein nummeriertes Zertifikat. All das ist in einer hochwertig gestalteten Sammlerbox verpackt.

Die Standard- und Limited Editions werden in derselben Woche wie die digitale Version ausgeliefert. Da die Nachfrage hoch ist, sind die Sammlerboxen bereits fast ausverkauft. Wer also Wert auf exklusive Extras legt, sollte schnell zugreifen.

YouTube-Video

Ein Must-Have für Otome-Fans

Hakuoki SSL ~Sweet School Life~ kombiniert das bewährte Otome-Gameplay mit Minispielen, humorvollen Schulszenen und romantischen Momenten. Mit einer vollständigen japanischen Sprachausgabe, erstmals englischen Texten und vielfältigen Komfort-Optionen bietet die Switch-Version ein rundum modernes Spielerlebnis.

Ob als Einstieg in die Welt von Hakuoki oder als Ergänzung für Sammler: Dieses Spin-off zeigt eine ganz neue Seite der beliebten Shinsengumi-Helden. Das Releasedatum im Februar 2026 ist nicht zufällig gewählt, zum Valentinstag passt dieser romantische Serienteil perfekt.

