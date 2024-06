Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom kommt im August

Entwickler und Publisher Eastasiasoft Limited gab bekannt, dass Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom am 1. August offiziell für Nintendo Switch veröffentlicht wird und Hakuoki: Edo Blossoms und Hakuoki: Kyoto Winds in einer überarbeiteten Version zusammenfasst. Die physischen Ausgaben werden in der gleichen Woche wie die digitale Version von unserem Online-Handelspartner Playasia ausgeliefert.

Zwei legendäre Visual Novels treffen in Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom aufeinander, in einer überarbeiteten Zusammenstellung von Hakuoki: Edo Blossoms und Hakuoki: Kyoto Winds, die beide in der Fangemeinde des Otome-Genre große Beliebtheit genießen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle der jungen Heldin Chizuru, die von den gutaussehenden Kriegern der Shinsengumi umgeben ist.

Lass dich auf das politische und zwischenmenschliche Drama des Feudalismus Japans ein, während du romantische Szenarien durchläufst und Zeuge von Ereignissen wirst, die von der japanischen Geschichte inspiriert sind und durch wunderschön illustrierte Zwischensequenzen und leidenschaftliche Dialoge zum Leben erweckt werden. Erforsche mehrere Story-Routen in den beiden epischen Visual Novels, die bei langjährigen Fans des Genre bekannt sind und gleichzeitig als eigenständiger Einstieg für neue Spieler dienen.

Diese aktualisierte Version enthält überarbeitete Texte für ein optimales Spielerlebnis und macht Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom zur ultimativen Möglichkeit für Spieler, das Spiel zu genießen! Für alle die bis dahin nicht warten können, es gibt auch einen Anime “Hakuoki ~Demon of the Fleeting Blossom~” zum Franchise. Den Anime findet ihr auf Crunchyroll.

Darüber hinaus wurde ein neuer Gameplay-Trailer als besondere Vorschau auf die Veröffentlichung vorbereitet.