Hacker zerstören das Ranglistenspiel von CoD: Modern Warfare 2

Immer mehr Hacker tauchen im Ranglistenspiel von Modern Warfare 2 auf. Was kannst du dagegen machen?

Ein Hacker/Cheater im Online-Spiel ist die beste Ausrede, wenn man nicht gerade den besten Tag hat. Es ist auch eine gute Entschuldigung in Call of Duty, die genauso alt ist wie Captain Price. Lange Zeit schien es so, als wäre die Anti-Cheat-Software von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 gut funktioniere.

Das Ranglistenspiel in Modern Warfare 2 ist etwas, was die Spielerbasis liebt. Treyarch hat seine ganz spezielle Version dieses Wettbewerbsmodus veröffentlicht und den Geschmack der Spieler getroffen. Was jedoch nicht beabsichtigt war: der Überfluss von Hackern/Cheatern, die eindeutig Einzug in das Ranglistenspiel gefunden haben. Damit verschlechtert sich auch die Situation jener Spieler, die fair sind.

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Hacker im Ranglistenspiel

Welche Schummel-Praktiken werden meistens verwendet? Nicht nur Aimbots, also Zielhilfen, sind ein Thema, sondern vor allem Wallhacks. Mit diesem Hack lässt sich leicht durch beliebige Strukturen durchsehen, der Gegner wird mittels Pfeilen oder Kästchen für den schummelnden Spieler markiert. Somit sieht der Hacker wo sich seine Feinde am Schlachtfeld herumtummeln. Eine unschätzbare Information, die das Spiel für alle anderen unglücklich macht.

Wallhacks und Aimbots sind jedoch nicht nur ein störender Faktor in Call of Duty: Modern Warfare 2 / Warzone 2, sondern auch in vielen allen First-Person-Shootern. Es gab bei eSport-Turnieren bereits einige Ausschlüsse, auch bei bekannten Teamnamen. Ricochet-Anti-Cheat findet viele Schummler, aber eben nicht alle. Durch diese Praktiken können sich Hacker schnell im Ranglistenspiel hoch-leveln. Ein Thema, dem sich Ricochet schnell annehmen muss, um das Spiel nicht zu vermiesen.

Hacker durch die Killcam ausmachen

Wie erkenne ich Hacker in Call of Duty: Modern Warfare 2? Der einfachste Weg ist die Killcam. Dort kann man ausmachen, ob der gegnerische Spieler tatsächlich einen Wallhack benutzt. Auch Aimbots tauchen ab und zu auf, aber diese sind viel offensichtlicher. Ein Match gegen Profis, Top-250-Spieler oder Twitch-Streamern ist einfacher, als gegen Hacker die immer wissen wo du bist.

Wann kann ich gegen Hacker machen? Solltest du dir sicher sein, einen Hacker bei frischer Tat “erwischt” zu haben, dann melde ihn. Sollten das mehrere Spieler tun, dann hast du gute Chancen, dass du diesen Hacker in Zukunft nicht mehr im Spiel hast.

Call of Duty: Modern Warfare 2 / Warzone 2 ist jetzt für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One erhältlich.