Fast genau vor einem Jahr berichteten wir euch über ein Hardware-Leck, welches die Installation von Linux auf den Switch zugelassen hat. Seitdem die Hybrid-Konsole von Nintendo auf dem Markt ist haben sich immer wieder Hacker daran gemacht, weitere Betriebssysteme darauf zu installieren. Nun schaffte jemand – anscheinend – Android.

Es scheint als hätte die „Hacking-Community“ einen weiteren Durchbruch erzielt. Der Twitter-User @natinusala veröffentlichte letzte Nacht ein Foto der Nintendo-Konsole mit einem bekannten Logo…

Not my work but worth sharing pic.twitter.com/XKctcJSZoo

— natinusala_ctx_t (@natinusala) 12. Februar 2019